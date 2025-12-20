Το πρώτο χιόνι έκανε την εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη, μεταμορφώνοντας την αμερικανική μητρόπολη σε ένα αληθινό χειμωνιάτικο σκηνικό.

Glorious snowy scenes throughout Central Park today, as #NYC welcomes its first big #snow of the season (pics: beautiful Bow Bridge, the Pond at 59th Street, Bethesda Fountain/Angel of the Waters, the Lake.) #NewYork #NewYorkCity #CentralPark pic.twitter.com/ufzd4tnxXD December 15, 2025

Οι βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ δέχθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ντύνοντας τις πόλεις στα λευκά και δημιουργώντας εικόνες βγαλμένες από παραμύθι. Παρά τη μαγευτική όψη, η μεγάλη συσσώρευση χιονιού προκάλεσε δυσκολίες στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη.

Η πρώτη ισχυρή χιονόπτωση της φετινής σεζόν ώθησε πολλούς χρήστες να δημοσιεύσουν βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστή το κατάλευκο Central Park.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε, επικαλούμενη την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ότι η πόλη κατέγραψε τόσο έντονη χιονόπτωση τόσο νωρίς για πρώτη φορά από το 2018.

