Πρόσκληση για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο της Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, με τη Μόσχα να δηλώνει ότι εξετάζει προσεκτικά την πρόταση.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα λειτουργεί ως γενικός εποπτικός φορέας για τη Γάζα και θα προεδρεύεται από τον Τραμπ, θα αποτελείται κυρίως από αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο. Έχουν, επίσης, προσκληθεί ηγέτες από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και από όλο τον κόσμο (μεταξύ τους η Ελλάδα και η Κύπρος). Το Καζακστάν έχει ήδη αποκριθεί θετικά.

Η συγκεκριμένη επιτροπή θα αρχίσει τις εργασίες της με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για να αντιμετωπίσει και άλλες συγκρούσεις, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του προσχεδίου του καταστατικού που είδε το Reuters.

Τα κράτη μέλη θα έχουν θητεία τριών ετών, εκτός αν καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και αποκτήσουν μόνιμη ιδιότητα μέλους, όπως αναφέρεται στην επιστολή.

Διπλωμάτες προειδοποιούν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως η Δύση έχει απομονώσει τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

