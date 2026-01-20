Φορώντας γυαλιά αεροπόρου πραγματοποιεί τις συναντήσεις του στο Νταβός ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εξαιτίας προβλήματος που αντιμετωπίζει στα μάτια του.

Ο Μακρόν εμφανίστηκε με ένα πρησμένο, κόκκινο μάτι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική βάση στην Ιστρ, στη νότια Γαλλία. Νωρίτερα φορούσε γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια μιας υπαίθριας επιθεώρησης στρατευμάτων με την γαλλική προεδρία να αναφέρει ότι η εμφάνισή του οφείλεται σε σπασμένο αγγείο.

Les images d'Emmanuel Macron à son arrivée à Davos pic.twitter.com/lYqz5cwxh9 January 20, 2026

«Παρακαλώ συγχωρήστε με την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου», είπε ο Μακρόν στην αρχή της ομιλίας του.

«Είναι, φυσικά, κάτι εντελώς ακίνδυνο». «Απλώς δείτε μια ακούσια αναφορά στο «Μάτι της Τίγρης»… Για όσους αντιλαμβάνονται την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, σε μια προφανή αναφορά στο όνομα του τραγουδιού που έγινε επιτυχία του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Survivor από την ταινία Rocky III του 1982 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Οι αναφορές για δάκτυλο της Mπριζίτ

Όπως ήταν φυσικό η εμφάνισή του προκάλεσε διάφορα σχόλια με πολλά υπονοούμενα για εμπλοκή της Μπριζίτ Μακρόν.

«Κλασικός Μακρόν. Μετατρέποντας ένα κόκκινο μάτι σε αστείο και τα γυαλιά ηλίου σε στυλ. Πρέπει να παραδεχτώ ότι τον κάνει να φαίνεται παράξενα σίγουρος», έγραψε ένας χρήστης.

«Φαίνεται κουλ», έγραψε ένας άλλος.

«Ακόμα και ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να θολώσει την προεδρική αλαζονεία. Ο Μακρόν το μετατρέπει σε «μάτι τίγρης», είπε ένας τρίτος χρήστης.

Ωστόσο, ένα τμήμα του Διαδικτύου έκανε μια αναφορά στην Μπριζίτ Μακρόν.

«Ξέχασε ποιος είναι υπεύθυνος, οπότε η Μπριζίτ τον μαστίγωσε», έγραψε ένας χρήστης.

«Η σύζυγός του τον χτυπάει ξανά», είπε ένας άλλος.

«Ελπίζω η Μπριζίτ να του φέρεται καλά!» είπε ένας τρίτος χρήστης.

Τον Μάιο του 2025, όταν ο Μακρόν είχε γίνει viral βίντεο που δείχνει τη σύζυγό του να σπρώχνει παιχνιδιάρικα το πρόσωπό του στην άκρη καθώς έφταναν στο Βιετνάμ, με κάποιους να κάνουν λόγο για χαστούκι.

cnn.gr