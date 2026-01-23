Σε κατάσταση συναγερμού οι ΗΠΑ, καθώς προετοιμάζονται για μια από τις ισχυρότερες χειμερινές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών, η οποία πλήττει ήδη πολλές περιοχές της χώρας.

Ένας τεράστιος χειμερινός κυκλώνας, που τα αμερικανικά μέσα χαρακτηρίζουν «κακοκαιρία – τέρας» («Monster Storm»), απειλεί περισσότερους από 160 εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠΑ, φέρνοντας χιονοθύελλες, παγωμένη βροχή, ακραίο ψύχος και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.



Over 160 million Americans are under winter hazards associated with the impending major winter storm. Disruptive snowfall is likely from the Southern Rockies to the Northeast, including dangerous ice from the ArkLaTex to the southern Mid-Atlantic. Here are the latest Key Messages pic.twitter.com/bmVIT5to7a January 22, 2026

Ήδη, 12 πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνολικά ή κατά τόπους: Τέξας, Τζόρτζια, Νότια και Βόρεια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Μέριλαντ, Λουιζιάνα, Αρκάνσας, Τενεσί, Αλαμπάμα, Μισισίπι και Μιζούρι.

Καταιγίδα 3.000 χιλιομέτρων από το Νέο Μεξικό έως το Μέιν

Σύμφωνα με τον Εθνικό Μετεωρολογικό Οργανισμό των ΗΠΑ, το σύστημα θα καλύψει απόσταση σχεδόν 3.000 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από το Νέο Μεξικό και το Τέξας, διασχίζοντας τον Νότο και φτάνοντας έως τη Νέα Αγγλία και το Μέιν.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για:

Παγωμένη βροχή στον Νότο, ικανή να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές,

Χιονοπτώσεις έως και 30 εκατοστά από την Οκλαχόμα έως τη Βοστώνη,

Ακραίο ψύχος που θα ακολουθήσει, με αισθητή θερμοκρασία έως και -46 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Μινεσότα και της Βόρειας Ντακότα.

Σε αρκετές περιοχές, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι ζημιές –ιδίως από τον πάγο– μπορεί να είναι αντίστοιχες με αυτές ενός τυφώνα.

Φόβοι για μπλακ άουτ και παγωμένες πόλεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο κίνδυνος μαζικών διακοπών ηλεκτροδότησης, καθώς ο πάγος μπορεί να προσθέσει εκατοντάδες κιλά βάρους σε καλώδια και κλαδιά δέντρων, οδηγώντας σε κατάρρευση γραμμών.

Χιλιάδες συνεργεία ηλεκτρισμού έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ πολιτειακές αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν για ημέρες χωρίς ρεύμα, ειδικά σε περιοχές που θα πληγούν από παγωμένη βροχή.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, προειδοποίησε ότι το αναμενόμενο ψύχος μπορεί να είναι «απολύτως θανατηφόρο», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Ακυρώσεις πτήσεων και κλειστά σχολεία

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι ήδη ορατές. Περισσότερες από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν για Παρασκευή και Σάββατο, με αεροδρόμια όπως του Ντάλας, της Ατλάντα και της Οκλαχόμα Σίτι να επηρεάζονται περισσότερο.

Παράλληλα, πολλά σχολεία σε πολιτείες όπως το Ιλινόι και η Άιοβα ανέστειλαν τη λειτουργία τους, καθώς το ψύχος μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Έφοδος σε σούπερ μάρκετ και εκκλήσεις των Aρχών

Σε σούπερ μάρκετ από το Τέξας έως την Τζόρτζια πανικόβλητοι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν τα αναγκαία με νερό, τρόφιμα και μπαταρίες να εξαντλούνται.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, να αποφύγουν την οδήγηση και να προετοιμαστούν επαρκώς.

«Σας παρακαλώ, πάρτε αυτή την κακοκαιρία στα σοβαρά», δήλωσε ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια από τις πιο επικίνδυνες χειμερινές απειλές των τελευταίων ετών.

