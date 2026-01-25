Η Μινεάπολη βρίσκεται ξανά σε αναβρασμό, αυτή τη φορά μετά τον θάνατο ενός 37χρονου νοσηλευτή, ο οποίος, όπως καταγράφεται σε πολλαπλά βίντεο, κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα στο οδόστρωμα, περικυκλώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από καταιγισμό πυρών. Πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι (Alex Jeffrey Pretti), με το περιστατικό να σημειώνεται εν μέσω έντονης παρουσίας δυνάμεων της ICE στην πόλη.
Σύμφωνα με την αλληλουχία που αποτυπώνεται σε βίντεο από παρευρισκόμενους και ρεπορτάζ διεθνών μέσων, το επεισόδιο ξεκινά όταν ο Πρέτι επιχειρεί να μπει ανάμεσα σε ομοσπονδιακό πράκτορα και μια γυναίκα διαδηλώτρια που σπρώχνεται/πέφτει στο οδόστρωμα. Ακολουθεί εξ επαφής ψεκασμός με σπρέι πιπεριού, πάλη και ακινητοποίηση στο έδαφος από περισσότερους πράκτορες.
Η λεπτομέρεια που πυροδοτεί τη δημόσια οργή βρίσκεται λίγα δευτερόλεπτα πριν τον θανάσιμο πυροβολισμό. Σε νεότερο βίντεο, άνδρας με γκρι μπουφάν – περιγραφόμενος ως πράκτορας με πολιτικά – φαίνεται να αφαιρεί και να απομακρύνει όπλο από το σημείο, ενώ ο Πρέτι βρίσκεται ήδη πεσμένος. Αμέσως μετά ακούγονται οι μοιραίοι πυροβολισμοί.
Σε ρεπορτάζ του TIME αναφέρεται ότι ρίχνονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί σε περίπου 5 δευτερόλεπτα, με αρκετούς αφού ο Πρέτι δείχνει ήδη ακίνητος στο έδαφος.
Οι ομοσπονδιακές αρχές/το DHS υποστήριξαν ότι η θανατηφόρα βία χρησιμοποιήθηκε σε πλαίσιο αυτοάμυνας, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως απόπειρα αφοπλισμού ατόμου που ήταν οπλισμένο και «αντιστάθηκε βίαια».
Όμως, τόσο το TIME όσο και ο Guardian σημειώνουν ότι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν δεν «δένουν» με αυτή την αφήγηση, καθώς ο Πρέτι φαίνεται να κρατά κινητό (και όχι όπλο) τις στιγμές που ξεκινά η συμπλοκή.
«Πείτε την αλήθεια για τον γιο μας»: οι γονείς μιλούν – και καταγγέλλουν «παραπληροφόρηση»
Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που ζουν στο Κολοράντο, βγαίνουν μπροστά ζητώντας να αποκαλυφθεί τι συνέβη, καταγγέλλοντας ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης παρουσίασαν τον γιο τους ως «επικίνδυνο δράστη».
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, είχαν μιλήσει μαζί του πρόσφατα και τον προέτρεπαν να είναι προσεκτικός στις διαδηλώσεις. Πατέρας του φέρεται να είπε ότι του είχαν ξεκαθαρίσει: να διαδηλώνει, αλλά να μην μπλέκει, κι εκείνος απαντούσε ότι το ξέρει. Ακόμη πιο βαριά: η οικογένεια αναφέρει ότι έμαθε για τον θάνατό του από δημοσιογράφο (Associated Press) και όχι από τις αρχές, χωρίς επίσημη ενημέρωση για ώρες.
Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι: ο «ICU nurse» που φρόντιζε βετεράνους
Ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι ήταν 37 ετών, κάτοικος Μινεάπολης και εργαζόταν ως νοσηλευτής σε ΜΕΘ/ICU, με αναφορές ότι υπηρετούσε στο Minneapolis VA Health Care System, φροντίζοντας βετεράνους.
Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί:
Δεν είχε ιστορικό σοβαρών αδικημάτων· οι αρχές μιλούν κυρίως για κλήσεις/τροχαίες παραβάσεις.
Ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου και, κατά την αστυνομία της πόλης, διέθετε άδεια οπλοφορίας (permit to carry).
Άνθρωποι από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως ήρεμο, με έντονο αίσθημα προσφοράς, που συμμετείχε σε κινητοποιήσεις χωρίς πρόθεση σύγκρουσης.
Η «πολιτική» έκρηξη: ο Τραμπ τους λέει «πατριώτες» και δείχνει δήμαρχο–κυβερνήτη
Μέσα σε αυτό το τοξικό μείγμα βίντεο–αντιφάσεων–οργής, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει από το Truth Social, υιοθετώντας πλήρως την ομοσπονδιακή γραμμή. Σε ανάρτησή του αποκαλεί τους πράκτορες «πατριώτες», γράφοντας με κεφαλαία: «ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!»
Παράλληλα, επιτίθεται προσωπικά στον δήμαρχο της Μινεάπολης και τον κυβερνήτη της Μινεσότα, κατηγορώντας τους ότι με τη ρητορική τους «υποκινούν εξέγερση» και ότι «άφησαν» τους πράκτορες χωρίς την προστασία της τοπικής αστυνομίας.
Το κρίσιμο ερώτημα που δεν απαντιέται στα posts: ποιος είχε τον έλεγχο των δευτερολέπτων πριν το πρώτο πυρ;
Το σημείο-κλειδί, όπως προκύπτει από την εικόνα που κυκλοφορεί, είναι αν (και πότε) υπήρξε πραγματική απειλή που να δικαιολογεί θανατηφόρα βία. Γιατί τα βίντεο που αναλύονται από μεγάλα διεθνή μέσα δείχνουν έναν άνθρωπο αποπροσανατολισμένο από τον ψεκασμό, στο έδαφος, περικυκλωμένο – και, σύμφωνα με την οπτική αποτύπωση, ένα όπλο να απομακρύνεται από τη σκηνή πριν πέσουν οι πυροβολισμοί.
Κι εδώ ακριβώς «κουμπώνει» το αίτημα των γονιών: όχι άλλη αφήγηση. Μόνο τα δεδομένα μετρούν. Και ανάμέσα σε αυτά είναι τα βίντεο που δεν διαψεύδουν τα γεγονότα