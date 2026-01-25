Η Μινεάπολη βρίσκεται ξανά σε αναβρασμό, αυτή τη φορά μετά τον θάνατο ενός 37χρονου νοσηλευτή, ο οποίος, όπως καταγράφεται σε πολλαπλά βίντεο, κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα στο οδόστρωμα, περικυκλώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από καταιγισμό πυρών. Πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι (Alex Jeffrey Pretti), με το περιστατικό να σημειώνεται εν μέσω έντονης παρουσίας δυνάμεων της ICE στην πόλη.

Σύμφωνα με την αλληλουχία που αποτυπώνεται σε βίντεο από παρευρισκόμενους και ρεπορτάζ διεθνών μέσων, το επεισόδιο ξεκινά όταν ο Πρέτι επιχειρεί να μπει ανάμεσα σε ομοσπονδιακό πράκτορα και μια γυναίκα διαδηλώτρια που σπρώχνεται/πέφτει στο οδόστρωμα. Ακολουθεί εξ επαφής ψεκασμός με σπρέι πιπεριού, πάλη και ακινητοποίηση στο έδαφος από περισσότερους πράκτορες.

Alex Jeffrey Pretti has been identified as the 37-year-old male who was shot and killed by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE) during a scuffle today in Minneapolis, Minnesota. Pretti had no extensive criminal record and worked as a nurse with… pic.twitter.com/B9yXud9liO January 24, 2026

Η λεπτομέρεια που πυροδοτεί τη δημόσια οργή βρίσκεται λίγα δευτερόλεπτα πριν τον θανάσιμο πυροβολισμό. Σε νεότερο βίντεο, άνδρας με γκρι μπουφάν – περιγραφόμενος ως πράκτορας με πολιτικά – φαίνεται να αφαιρεί και να απομακρύνει όπλο από το σημείο, ενώ ο Πρέτι βρίσκεται ήδη πεσμένος. Αμέσως μετά ακούγονται οι μοιραίοι πυροβολισμοί.

Σε ρεπορτάζ του TIME αναφέρεται ότι ρίχνονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί σε περίπου 5 δευτερόλεπτα, με αρκετούς αφού ο Πρέτι δείχνει ήδη ακίνητος στο έδαφος.

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

Alex Pretti, who is identified as the man fatally shot by a U.S. Border Patrol officer in Minneapolis on Saturday, was an intensive care nurse dedicated to treating veterans.



Read more about him here: https://t.co/Yx1zBIWasz pic.twitter.com/9rxzPshdp7 January 24, 2026

Οι ομοσπονδιακές αρχές/το DHS υποστήριξαν ότι η θανατηφόρα βία χρησιμοποιήθηκε σε πλαίσιο αυτοάμυνας, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως απόπειρα αφοπλισμού ατόμου που ήταν οπλισμένο και «αντιστάθηκε βίαια».

Όμως, τόσο το TIME όσο και ο Guardian σημειώνουν ότι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν δεν «δένουν» με αυτή την αφήγηση, καθώς ο Πρέτι φαίνεται να κρατά κινητό (και όχι όπλο) τις στιγμές που ξεκινά η συμπλοκή.

NEW: Slowed down footage suggests an agent may have disarmed the Minneapolis man who was shot and killed by federal agents.



Minneapolis Police Chief O'Hara says the man is a 37-year-old resident who allegedly had “a permit to carry.”



🎥: @Brick_Suit pic.twitter.com/7o9BItyKsI — Collin Rugg (@CollinRugg) January 24, 2026

«Πείτε την αλήθεια για τον γιο μας»: οι γονείς μιλούν – και καταγγέλλουν «παραπληροφόρηση»

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που ζουν στο Κολοράντο, βγαίνουν μπροστά ζητώντας να αποκαλυφθεί τι συνέβη, καταγγέλλοντας ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης παρουσίασαν τον γιο τους ως «επικίνδυνο δράστη».

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, είχαν μιλήσει μαζί του πρόσφατα και τον προέτρεπαν να είναι προσεκτικός στις διαδηλώσεις. Πατέρας του φέρεται να είπε ότι του είχαν ξεκαθαρίσει: να διαδηλώνει, αλλά να μην μπλέκει, κι εκείνος απαντούσε ότι το ξέρει. Ακόμη πιο βαριά: η οικογένεια αναφέρει ότι έμαθε για τον θάνατό του από δημοσιογράφο (Associated Press) και όχι από τις αρχές, χωρίς επίσημη ενημέρωση για ώρες.

Clearer image shows that the firearm removed from the scuffle by an agent prior to the shooting in Minneapolis was almost definitely the victim’s Sig P320, meaning he was unarmed when shot by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE). pic.twitter.com/X9OFLTUS3T — OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2026

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι: ο «ICU nurse» που φρόντιζε βετεράνους

Ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι ήταν 37 ετών, κάτοικος Μινεάπολης και εργαζόταν ως νοσηλευτής σε ΜΕΘ/ICU, με αναφορές ότι υπηρετούσε στο Minneapolis VA Health Care System, φροντίζοντας βετεράνους.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί:

Δεν είχε ιστορικό σοβαρών αδικημάτων· οι αρχές μιλούν κυρίως για κλήσεις/τροχαίες παραβάσεις.

Ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου και, κατά την αστυνομία της πόλης, διέθετε άδεια οπλοφορίας (permit to carry).

📢🇺🇸 His name was Alex Jeffrey Pretti, 37, from south Minneapolis.



He was employed by the Department of Veterans Affairs as a Registerd Nurse



He was a U.S. citizen, legally owned a gun, and crossed paths with ICE during an operation and cold blooded murdered by ICE agents.



Is… pic.twitter.com/6ICDJRQit1 — Reality Index (@Reality_Index) January 24, 2026

Άνθρωποι από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως ήρεμο, με έντονο αίσθημα προσφοράς, που συμμετείχε σε κινητοποιήσεις χωρίς πρόθεση σύγκρουσης.

Η «πολιτική» έκρηξη: ο Τραμπ τους λέει «πατριώτες» και δείχνει δήμαρχο–κυβερνήτη

Μέσα σε αυτό το τοξικό μείγμα βίντεο–αντιφάσεων–οργής, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει από το Truth Social, υιοθετώντας πλήρως την ομοσπονδιακή γραμμή. Σε ανάρτησή του αποκαλεί τους πράκτορες «πατριώτες», γράφοντας με κεφαλαία: «ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!»

Παράλληλα, επιτίθεται προσωπικά στον δήμαρχο της Μινεάπολης και τον κυβερνήτη της Μινεσότα, κατηγορώντας τους ότι με τη ρητορική τους «υποκινούν εξέγερση» και ότι «άφησαν» τους πράκτορες χωρίς την προστασία της τοπικής αστυνομίας.

This is Alex Pretti, the man the Trump admin and Trump supporters call a "domestic terrorist."



Here Pretti is reading the final honors, honoring a soldier who has passed away at the hospital he was a nurse at.



Stop believing Trump's propaganda. He is lying to you! WAKE UP! pic.twitter.com/HGsB4hI4s3 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 25, 2026

Το κρίσιμο ερώτημα που δεν απαντιέται στα posts: ποιος είχε τον έλεγχο των δευτερολέπτων πριν το πρώτο πυρ;

Το σημείο-κλειδί, όπως προκύπτει από την εικόνα που κυκλοφορεί, είναι αν (και πότε) υπήρξε πραγματική απειλή που να δικαιολογεί θανατηφόρα βία. Γιατί τα βίντεο που αναλύονται από μεγάλα διεθνή μέσα δείχνουν έναν άνθρωπο αποπροσανατολισμένο από τον ψεκασμό, στο έδαφος, περικυκλωμένο – και, σύμφωνα με την οπτική αποτύπωση, ένα όπλο να απομακρύνεται από τη σκηνή πριν πέσουν οι πυροβολισμοί.

Κι εδώ ακριβώς «κουμπώνει» το αίτημα των γονιών: όχι άλλη αφήγηση. Μόνο τα δεδομένα μετρούν. Και ανάμέσα σε αυτά είναι τα βίντεο που δεν διαψεύδουν τα γεγονότα

huffpost.gr