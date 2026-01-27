Μετά τις έντονες αντιδράσεις για τη δολοφονία του Αλέξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε την αποχώρηση μέρους των ομοσπονδιακών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ανακοίνωσε την αποχώρηση “μερικών” ομοσπονδιακών πρακτόρων από την πόλη, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

«Μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αποχωρήσουν από την περιοχή αύριο, και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», ανέφερε ο δημοκρατικός αιρετός Τζέικομπ Φρέι μέσω X.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί την έντονη αντιπαράθεση και τα κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα για την αποχώρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων, οι οποίες κατηγορούνται για υπερβολική βία.

Some federal agents will begin leaving the area tomorrow, and I will continue pushing for the rest involved in this operation to go. January 26, 2026

Η δολοφονία του Αλέξ Πρέτι και οι αντιδράσεις

Ο Αλέξ Πρέτι, 37 ετών, Αμερικανός πολίτης, έχασε τη ζωή του το Σάββατο, όταν πυροβολήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες της Παράκτιας Φρουράς (Border Patrol) κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης στη Μινεάπολη.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες υποστήριξαν ότι ο Πρέτι προσέγγισε τους αξιωματικούς κρατώντας «ημιαυτόματο πιστόλι» και αντέδρασε βίαια.

Ωστόσο, βίντεο δείχνουν ότι ο Πρέτι κρατούσε το κινητό του τηλέφωνο και όχι όπλο, προκαλώντας αμφιβολίες για την εκδοχή των αρχών.

Η αντιπαράθεση και οι πολιτικές συνέπειες

Η δολοφονία του Πρέτι και οι επακόλουθες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει σοκ στη Μινεάπολη και σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος αρχικά είχε υποστηρίξει την παρουσία των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, κάλεσε αργότερα να τερματιστεί η βία στη Μινεσότα, ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη κοινωνική πίεση.

Η ένταση παραμένει υψηλή, και η πολιτική του για την παράτυπη μετανάστευση δέχεται σφοδρές κριτικές.

