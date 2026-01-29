Χωρίς επιζώντες κατέληξε η συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε 15 άτομα και σημειώθηκε την Τετάρτη σε ορεινή περιοχή της Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Το αεροσκάφος, ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca, είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του.

The last received position from HK-4709 by Flightradar24 was 8.199758, -73.13736 at 16:54 UTC. The aircraft departed Cucuta at 16:42 UTC. https://t.co/KnolRHKloX https://t.co/wnc1FumgL0 pic.twitter.com/FpjdW1QqiS — Flightradar24 (@flightradar24) January 28, 2026

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Κύπρο) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05, ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ., σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Λα Πλάγια ντε Μπελέμ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο βουλευτής Ντιόχενες Κιντέρο και ο Κάρλος Σαλσέδο, υποψήφιος για το Κογκρέσο στις προσεχείς εκλογές του Μαρτίου.

