Θέαμα δεν προσφέρουν μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά και η πυγμαχία, όπως αποδείχθηκε σε αγώνα βαρέων βαρών που διεξήχθη στο Madison Square Garden, όπου ο Τζάρελ Μίλερ αντιμετώπισε τον Κίνγκλεϊ Ίμπε.

Οι δυο τους προσέφεραν, άθελά τους, μια απίθανη στιγμή στο κοινό, αλλά και στα social media, με ένα video που από το πρωί έχει γίνει viral σε όλο τον πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα, στον δεύτερο γύρο, ο Ίμπε έδωσε μια δυνατή γροθιά στον Μίλερ, με αποτέλεσμα να του ξεκολλήσει η περούκα!

Ο πυγμάχος ωστόσο δεν φάνηκε να πτοείται και αντί να σταματήσει, έβγαλε εντελώς τα πρόσθετα μαλλιά του και τα πέταξε στο κοινό, ενώ έπειτα κέρδισε τον αγώνα.

Most insane thing I’ve ever seen in the ring outside of Tyson biting ears off.



Jarrell Miller will be a meme for the rest of his life. Congrats. 😂 pic.twitter.com/1fRfjCiDXw — ™️Marcus  (@TheMisterMarcus) February 1, 2026

