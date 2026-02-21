Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση που ακυρώνει τους σαρωτικούς «ανταποδοτικούς» δασμούς που είχε επιβάλει σε βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ουάσινγκτον.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των δικαστών, έκανε λόγο για «ντροπή» και «ξένες επιρροές» και ανακοίνωσε την άμεση επιβολή νέου παγκόσμιου δασμού 10%.

Έξαλλος στο Λευκό Οίκο μετά την απόφαση

Ο Ντόναλντ Τραμπ πληροφορήθηκε την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστού στις ΗΠΑ ως SCOTUS, ενώ έπαιρνε πρωινό με κυβερνήτες στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το CNN, ο πρόεδρος ξέσπασε αμέσως, φωνάζοντας και βρίζοντας τη Δικαιοσύνη. «Αυτά τα γαμ….α τα δικαστήρια», φέρεται να είπε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «ντροπή».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η δημοσιογράφος του CNN Κρίστεν Χολμς ανέφερε ότι ο Τραμπ εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε για την απόφαση, ξεσπώντας κατά του Δικαστηρίου και λέγοντας «these fucking courts» («αυτά τα γ…….α δικαστήρια!»), σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

President Trump became enraged after learning of the Supreme Court’s ruling during the Governor’s breakfast. He at one point ranted against the decision and the court, saying “these fucking courts” a source familiar with the matter told me. February 20, 2026

Μιλώντας αργότερα από την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δήλωσε: «Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του Δικαστηρίου, πραγματικά ντρέπομαι, επειδή δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το καλό για τη χώρα μας».

"I have very effectively utilized TARIFFS over the past year to, MAKE AMERICA GREAT AGAIN." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/HJ5gQuXcSX February 20, 2026

Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «Με άμεση ισχύ, όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας, βάσει του Άρθρου 232, καθώς και οι υφιστάμενοι δασμοί του Άρθρου 301, παραμένουν σε ισχύ και πλήρως εφαρμοστέοι. Σήμερα θα υπογράψω διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10%, βάσει του Άρθρου 122, επιπλέον των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται».

"Effective immediately, all National Security TARIFFS, Section 232 and existing Section 301 TARIFFS, remain in place, and in full force and effect. Today I will sign an Order to impose a 10% GLOBAL TARIFF, under Section 122, over and above our normal TARIFFS already being… pic.twitter.com/B3bv5f5KW1 — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Το Άρθρο 301 του αμερικανικού εμπορικού νόμου επιτρέπει στον πρόεδρο να λαμβάνει μέτρα –συμπεριλαμβανομένων δασμών– όταν κρίνει ότι ξένες χώρες εφαρμόζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εις βάρος των ΗΠΑ. Το Άρθρο 122 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής προσωρινών δασμών ή άλλων περιορισμών για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο ισοζύγιο πληρωμών ή για λόγους οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει την επιβολή τέτοιων δασμών για διάστημα έως 150 ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για την παράτασή τους. Η εξασφάλιση αυτής της έγκρισης αναμένεται να αποτελέσει δύσκολη πολιτική μάχη, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αυξάνονται οι ανησυχίες των ψηφοφόρων ότι οι δασμοί ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος των αγαθών.

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η συναίνεση του Κογκρέσου, ο πρόεδρος θα μπορούσε να προσφύγει σε άλλες νομικές αρμοδιότητες μετά την παρέλευση των 150 ημερών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο, θα ενίσχυε περαιτέρω την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί από τις συνεχείς μεταβολές της δασμολογικής πολιτικής.

Η απόφαση 6-3 και οι δικαστές της πλειοψηφίας

Έξι από τους εννέα δικαστές έκριναν «παράνομους» τους αποκαλούμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς που είχε επιβάλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Στην πλειοψηφία συμμετείχαν οι προοδευτικοί δικαστές Σόνια Σοτομαγιόρ, Έλενα Κάγκαν και Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, που θεωρείται μετριοπαθής συντηρητικός, καθώς και οι συντηρητικοί Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και Νιλ Γκόρσατς, οι οποίοι είχαν διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία την περίοδο 2017-2021.

Στη μειοψηφία βρέθηκαν οι Κλάρενς Τόμας, Σάμιουελ Αλίτο και Μπρετ Κάβανο.

Ο Τραμπ επαίνεσε δημόσια τους τρεις δικαστές της μειοψηφίας, κάνοντας λόγο για «δύναμη και σοφία» και χαιρετίζοντας την «ιδιοφυΐα» του Κάβανο, διαβάζοντας αποσπάσματα από το σκεπτικό της μειοψηφίας που συνέταξε ο ίδιος. Υπενθυμίζεται ότι ο διορισμός του Κάβανο το 2018 πέρασε οριακά από τη Γερουσία, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση στα νιάτα του.

Προσωπικές επιθέσεις και αιχμές για «ξένες επιρροές»

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε την απόφαση «γελοία», «ελλιπή» και «φρικτή» και επιτέθηκε προσωπικά σε «κάποιους» από τους δικαστές, λέγοντας ότι είναι «ηλίθιοι και σκυλιά» στην υπηρεσία Ρεπουμπλικάνων που διαφωνούν μαζί του και της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

Κατηγόρησε επίσης το Δικαστήριο ότι καθοδηγήθηκε από «πολιτική ορθότητα» και από «ξένες επιρροές», χωρίς να διευκρινίσει σε τι αναφερόταν. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν σκοπεύει να ερευνήσει τις «ξένες επιρροές», απάντησε: «Θα δείτε».

President Trump Delivers Remarks, Feb 20, 2026 https://t.co/GXRBUFyThY — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Ερωτηθείς ειδικά για την Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και τον Νιλ Γκόρσατς, που τάχθηκαν κατά των δασμών, δήλωσε: «Πιστεύω ότι η απόφασή τους είναι φρικτή. Πιστεύω ότι είναι προσβολή για τις οικογένειές τους, αν θέλετε να ξέρετε». Διαβεβαίωσε πάντως ότι οι δικαστές θα προσκληθούν, όπως προβλέπει η παράδοση, στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο, η οποία οργανώνεται από τη νομοθετική εξουσία και όχι από τον Λευκό Οίκο. «Δεν με νοιάζει αν θα έρθουν ή όχι», πρόσθεσε.

Νέος παγκόσμιος δασμός 10% και προοπτική επιστροφών δισεκατομμυρίων

Παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει νέο παγκόσμιο δασμό 10% επιπλέον των ήδη ισχυόντων επιβαρύνσεων. Οι νέοι δασμοί μπορούν να τεθούν σε ισχύ για μέγιστο διάστημα 150 ημερών, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει παράταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει παρατεταμένη νομική μάχη για το κατά πόσον η κυβέρνησή του θα υποχρεωθεί να επιστρέψει σε εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές δασμών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί θεσμό με ιδιαίτερες εξουσίες και σημαντικό κύρος στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας αποφάσεις με εκτεταμένες επιπτώσεις, από την ατμοσφαιρική ρύπανση έως το δικαίωμα στην άμβλωση και την προεδρική ασυλία. Με τη συγκεκριμένη απόφαση προκαλείται αναταραχή στο οικονομικό πρόγραμμα και τη διπλωματική στρατηγική του Τραμπ.

