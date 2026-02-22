Ένα αγροτικό όχημα εκτοξεύτηκε περίπου 30 μέτρα στον αέρα πριν καταλήξει πάνω σε κατοικία σε προάστιο του Όρεγκον, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 03:00 τα ξημερώματα της 13ης Φεβρουαρίου σε κατοικημένη γειτονιά στο Τίγκαρντ, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός έτρεχε υπερβολικά και οδηγούσε επικίνδυνα όταν χτύπησε σε ένα ανάχωμα στην άκρη του δρόμου. Οι αρχές πιστεύουν ότι το αγροτικό στη συνέχεια εκτοξεύθηκε στον αέρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον τοίχο του σπιτιού.

UPDATE: a neighbor captured this video of the truck that crashed into a home last Friday, causing extensive damage. Fortunately, no one was seriously hurt. Officers are continuing to investigate this case and additional charges may be pending.



Όταν έφθασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, ο 33χρονος οδηγός και ένας ακόμα επιβάτης ήταν αναίσθητοι και παγιδευμένοι στο όχημα. Πυροσβέστες κατάφεραν να τους απομακρύνουν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Η οικογένεια που βρισκόταν μέσα στο σπίτι δεν τραυματίστηκε, αν και το κτίριο υπέστη σημαντικές ζημιές. Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι τον ξύπνησε ο κρότος από την πρόσκρουση και ότι το σπίτι τραντάχθηκε ολόκληρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αγροτικό άνοιξε μια τεράστια τρύπα στο σπίτι και κατέστρεψε το μπάνιο.

News Release: The driver of a truck was arrested after he crashed into a house in the middle of the night. Fortunately, the family inside was not hurt.



Ρεπορτάζ αναφέρει ότι οικογένεια περιμένει ακόμα να μάθει αν η ασφάλειά τους θα καλύψει τις ζημιές, ενώ προς το παρόν η ασφαλιστική καλύπτει τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο. Ο οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση τρίτων σε κίνδυνο.

Πηγή: iefimerida.gr