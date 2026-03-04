Το Ιράν ανακοίνωσε την αναβολή της κρατικής κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, η οποία είχε προγραμματιστεί για απόψε στην Τεχεράνη, λόγω της «αναμενόμενης πρωτοφανούς προσέλευσης», καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μαζικά ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Η τελετή αποχαιρετισμού του «μαρτυρικού Ιμάμη» αναβλήθηκε και η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί, είχε ανακοινωθεί ότι τελετή αποχαιρετισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη μπροστά στη σορό του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στη διάρκεια πλήγματος και αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) απ΄όπου καταγόταν.

