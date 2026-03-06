Τελεσίγραφο προς τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τα μέλη του στρατού και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να καταθέσουν τα όπλα, υποσχόμενος «πλήρη ασυλία» σε όσους αποστασιοποιηθούν από το καθεστώς.

Καθώς έκανε τις δηλώσεις του, οι φόβοι συνέχιζαν να αυξάνονται ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν εξαπλωνόταν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας όχι μόνο τους Άραβες συμμάχους της Ουάσιγκτον, αλλά και χώρες εκτός του Κόλπου, όπως το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία, την Κύπρο και ακόμη και τη Σρι Λάνκα, που απέχει περίπου 3.900 χιλιόμετρα.

«Θα σας δώσουμε ασυλία ή θα αντιμετωπίσετε σίγουρα τον θάνατο»

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο στις 5 Μαρτίου, προέτρεψε τις δυνάμεις ασφαλείας να συνταχθούν με τον ιρανικό λαό και να βοηθήσουν στην ανατροπή της κυβέρνησης που κυβερνά τη χώρα από την Ιρανική Επανάσταση του 1989.

«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη του Ιρανικού Επαναστατικού Σώματος, του στρατού και της αστυνομίας να παραδώσουν τα όπλα τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Τώρα είναι η ώρα να σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού και να βοηθήσετε να ανακτήσετε τη χώρα σας».

Τόνισε ότι όσοι παραδοθούν θα λάβουν προστασία. «Θα σας δώσουμε ασυλία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσοι αποστατήσουν θα βρεθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία, ή θα αντιμετωπίσετε σίγουρα τον θάνατο. Και δεν θέλω να το δω αυτό».

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους Ιρανούς διπλωμάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ζητήσουν άσυλο και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του Ιράν.

«Καλούμε τους Ιρανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να ζητήσουν άσυλο και να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ένα νέο και καλύτερο Ιράν με μεγάλες δυνατότητες», επισήμανε.

Χάσιμο χρόνου η αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν, λέει ο Τραμπ

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν.

«Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι μπορούσαν να χάσουν», δήλωσε στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακί ότι το Ιράν είναι έτοιμο για μια αμερικανική ή ισραηλινή εισβολή ήταν «άχρηστη».

Δείτε τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ:

