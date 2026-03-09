Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας, η Ουκρανία απέστειλε drones αναχαίτισης καθώς και ομάδα ειδικών στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με στόχο την προστασία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στους New York Times.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν το σχετικό αίτημα την Πέμπτη (5/3) και η ουκρανική ομάδα αναχώρησε την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η αποστολή αναμένεται να φτάσει σύντομα στη Μέση Ανατολή.

«Αντιδράσαμε αμέσως», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή, ταξιδεύοντας με τρένο από την ανατολική Ουκρανία προς το Κίεβο. «Είπα: ναι, φυσικά, θα στείλουμε τους ειδικούς μας».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν πράγματι βοήθεια από την Ουκρανία.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να μετατοπίσει την παγκόσμια προσοχή μακριά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, παράλληλα δίνει στο Κίεβο την ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς και την προηγμένη τεχνολογία που έχει αναπτύξει στον τομέα των drones.

Η ουκρανική πλευρά έχει προσφερθεί να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή να αντιμετωπίσουν τα drones επίθεσης ιρανικής σχεδίασης, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κίεβο επιδιώκει, επίσης, να ενισχύσει τη θέση του στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, οι σχέσεις παραμένουν σύνθετες.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκ νέου ότι θεωρεί τον Ζελένσκι περισσότερο εμπόδιο σε μια συμφωνία ειρήνης από ό,τι τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει πιο ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

Καθώς η Ουκρανία συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, το Κίεβο επιχειρεί να αναδείξει τη διαφορά στάσης με τη Ρωσία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Μόσχα παρείχε πληροφορίες στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων που έδειχναν τη θέση αμερικανικών πολεμικών πλοίων και στρατιωτικού προσωπικού.

Drones που εκτοξεύει το Ιράν έχουν ρωσικά εξαρτήματα, λέει το Κίεβο

Ο Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι έχει δει πληροφορίες που δείχνουν πως drones που εκτοξεύονται πλέον από το Ιράν περιλαμβάνουν ρωσικά εξαρτήματα, αν και ο ισχυρισμός αυτός δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι επιθυμεί να βοηθήσει χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά πρέπει, παράλληλα, να εξισορροπήσει τα αιτήματα αυτά με τις ανάγκες της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει ήδη εισέλθει στο πέμπτο έτος.

Η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να περιορίσει και τη ροή αμυντικών οπλικών συστημάτων που έχει ανάγκη η Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει προτείνει την ανταλλαγή των δικών του drones αναχαίτισης με πιο ισχυρά αμυντικά συστήματα που χρειάζεται για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Ψάχνει διπλωματική υποστήριξη για τη σύγκρουση στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία έχει προτείνει να προσφέρει τεχνική βοήθεια σε χώρες της Μέσης Ανατολής με αντάλλαγμα διπλωματική υποστήριξη στις προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι τόνισεότι ορισμένες χώρες της περιοχής διατηρούν «πολύ ισχυρές σχέσεις με τη Ρωσία. Γι’ αυτό είπα: ίσως μπορούν να μιλήσουν με τους Ρώσους ώστε να υπάρξει μια παύση», δήλωσε. «Σε αυτή την περίπτωση, φυσικά μπορούμε να βοηθήσουμε τη Μέση Ανατολή να αμυνθεί».

Η Ουκρανία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση των επιθετικών drones μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί πλέον και το Ιράν.

Ένα τέτοιο drone προκάλεσε τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτικών σε κέντρο διοίκησης στο Κουβέιτ την περασμένη εβδομάδα. Παρότι η αρχική μαζική εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν έχει μειωθεί, μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά των ιρανικών δυνάμεων, ο αριθμός των drones παραμένει υψηλός.

Η Ρωσία υπήρξε από τις πρώτες χώρες που αξιοποίησαν τα ιρανικά drones τύπου Shahed και έχει αναπτύξει δική της εκδοχή βασισμένη στο αρχικό ιρανικό μοντέλο.

Στα πρώτα στάδια της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία χρησιμοποιούσε συχνά ακριβούς πυραύλους ή ακόμη και πυραύλους αναχαίτισης Patriot για να καταρρίπτει τα Shahed, κάτι που αποδείχθηκε οικονομικά μη βιώσιμο.

Ένα drone Shahed κοστίζει έως και 50.000 δολάρια για να κατασκευαστεί, ενώ ένας πύραυλος αναχαίτισης Patriot αμερικανικής κατασκευής κοστίζει πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, η Ουκρανία προσαρμόστηκε, χρησιμοποιώντας βαριά πολυβόλα, φθηνότερους πυραύλους που εκτοξεύονται από μαχητικά F-16, ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών και νέα drones αναχαίτισης που κατασκευάζονται στο εσωτερικό της χώρας.

Η Ουκρανία καταρρίπτει περίπου το 90% των ρωσικών drones

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί καθημερινά η ουκρανική πολεμική αεροπορία και αναλύονται από τους New York Times, η Ουκρανία καταφέρνει πλέον να καταρρίπτει την πλειονότητα των ρωσικών επιθετικών drones.

Τον Φεβρουάριο, η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 5.000 επιθετικά drones και δολώματα εναντίον ουκρανικών πόλεων. Η Ουκρανία κατέρριψε περίπου το 87% από αυτά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι, τις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δέχθηκε τηλεφωνικές κλήσεις από ηγέτες του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ανέφερε ότι μια ακόμη ομάδα Ουκρανών ειδικών θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσει χώρες της περιοχής να αξιολογήσουν τρόπους προστασίας από ιρανικά drones χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ακριβούς πυραύλους Patriot.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες. Το 2025 παραδόθηκαν σε στρατούς παγκοσμίως μόλις 620 από τα πιο προηγμένα συστήματα Patriot, αριθμός που αποτέλεσε μάλιστα ιστορικό υψηλό.

Στις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ιράν, χώρες της Μέσης Ανατολής χρησιμοποίησαν περισσότερους από 800 πυραύλους Patriot για την αναχαίτιση περισσότερων από 2.000 ιρανικών drones επίθεσης και περισσότερων από 500 βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τον Ζελένσκι και τον Ευρωπαίο επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ντμίτρο Λιτβίν, ανέφερε ότι σε ολόκληρα τα τέσσερα χρόνια του πολέμου με τη Ρωσία η Ουκρανία έχει λάβει συνολικά περίπου 600 προηγμένους πυραύλους Patriot.

