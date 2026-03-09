Τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές όπλων αυξάνονται συνεχώς, με γρήγορους ρυθμούς. Ο παγκόσμιος τζίρος πλησιάζει πλέον τα επιπεδα του 1989, στα τέλη του Ψυχρού Πολέμου, όταν ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών είχε φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Από το 2020 η Ευρώπη έχει τριπλασιάσει τις εισαγωγές οπλικών συστημάτων και βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, ενώ πριν από πέντε χρόνια ήταν στην τρίτη θέση (μετά την ευρύτερη περιοχή της Ασίας και Ωκεανίας, αλλά και τη Μέση Ανατολή).

Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα προκύπτουν από την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη (SIPRI) με έδρα τη Στοκχόλμη. «Η σημαντική άνοδος στις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες έχει αυξήσει τις εξαγωγές όπλων σε όλον τον κόσμο κατά 10%» επισημαίνει ο Μάθιου Τζορτζ, ένας από τους ερευνητές του SIPRI που συνέταξαν την έκθεση.

Ο «παράγοντας Ουκρανία»

Από το 2022 μέχρι το 2024 οι προμήθειες όπλων στην Ουκρανία ήταν ο κυριότερος λόγος για την αύξηση των αμυντικών δαπανών παγκοσμίως. «Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν επίσης να αυξάνουν τις εισαγωγές όπλων, επιχειρώντας να βελτιώσουν την αμυντική τους ικανότητα ενόψει της αυξανόμενης ρωσικής απειλής» αναφέρει ο Μάθιου Τζορτζ.

Το 2025, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει διαδεχθεί τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, οι αμερικανικές εξαγωγές όπλων στην Ουκρανία μειώθηκαν σημαντικά και αυτή η μείωση δεν αντισταθμίστηκε από τα αμερικανικά όπλα που αγόραζαν οι Ευρωπαίοι για να τα αποστείλουν στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή αυξάνονταν οι εισαγωγές όπλων για τις ίδιες τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όχι μόνο λόγω ενδεχόμενης ρωσικής απειλής, αλλά και λόγω της αβεβαιότητας που καλλιεργούν οι δηλώσεις Τραμπ για το αν οι ΗΠΑ θα συνδράμουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σε περίπτωση μίας έξωθεν στρατιωτικής απειλής.



Στην κορυφή οι ΗΠΑ, 4η η Γερμανία

Όπως συνέβαινε πάντα, οι ΗΠΑ παραμένουν κορυφαία εξαγωγική δύναμη στους εξοπλισμούς, καθώς προμηθεύουν με όπλα 99 χώρες σε όλον τον κόσμο. Ο συνεργάτης του Ινστιτούτου SIPRI Πίτερ Βέτσεμαν παρατηρεί ότι «οι ΗΠΑ εδραιώνουν περαιτέρω την κυριαρχία τους, ακόμα και σε έναν κόσμο με περισσότερους πόλους ισχύος», καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί τις εξαγωγές όπλων ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Στη δεύτερη θέση των εξαγωγικών δυνάμεων βρίσκεται η Γαλλία και στην τρίτη θέση η Ρωσία (παρότι οι ρωσικές εξαγωγές βαρέων όπλων μειώθηκαν κατά 64% την περίοδο 2021-2025). Ακολουθεί η Γερμανία, η οποία για πρώτη φορά ξεπερνά την Κίνα και γίνεται πλέον η τέταρτη σε μέγεθος εξαγωγική δύναμη στους εξοπλισμούς παγκοσμίως, κάτι που ασφαλώς οφείλεται και στην αυξημένη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι οι εισαγωγές όπλων στην Κίνα έχουν μειωθεί κατά 72% την περίοδο 2021-2025. Και αυτό γιατί η Κίνα έχει αναπτύξει περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Πηγή: Deutsche Welle