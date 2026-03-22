Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Κυριακής (22/03) την περιοχή Piana del Sole στη Ρώμη της Ιταλίας, προκαλώντας και την κατάρρευση τριών κατοικιών. Η καταστροφή, εκτιμούν οι Αρχές, προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, η οποία ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει ολοσχερώς τα κτίσματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο έδωσαν μάχη με τον χρόνο κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο άτομα με σοβαρά τραύματα.

Esplosione Roma, le testimonianze dei vicini: «Due giovani salvi perché erano andati a votare» pic.twitter.com/cSUdCFMELl March 22, 2026

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν εντός των σπιτιών τη στιγμή της έκρηξης.

Περίπου 70 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα γύρω κτήρια για προληπτικούς λόγους και παραμένουν στον δρόμο, περιμένοντας οδηγίες από τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτήρια, ενώ αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από συντρίμμια.

«Οι τοίχοι των κτηρίων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η εικόνα παραπέμπει σε βομβαρδισμένο τοπίο», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανάφλεξη της φιάλης υγραερίου.

