Σε σύλληψη ζευγαριού Βρετανών προχώρησαν οι ισπανικές αρχές στην Κόστα ντελ Σολ, στη νότια Ισπανία, καθώς φέρεται να άφησαν μόνα τα τρία ανήλικα παιδιά τους σε ξενοδοχείο, προκειμένου να μεταβούν σε πάρτι για διασκέδαση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η υπόθεση λαμβάνει ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις, καθώς το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος ηλικίας έξι μηνών, φέρεται να βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη, έπειτα από ιατρικές εξετάσεις.

Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας φρόντιζε τα αδέλφια του

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη ενός 41χρονου άνδρα και μίας 28χρονης γυναίκας, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκατάλειψη ανηλίκων. Τα τρία παιδιά τους, ηλικίας έξι μηνών, δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν μόνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μπεναλμάδενα, δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μάλαγα της νότιας Ισπανίας.

Πηγές που επικαλούνται ισπανικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν ως ιδιαίτερα ανησυχητικές τις συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν τα παιδιά. Όπως αναφέρεται, το δωμάτιο βρισκόταν σε κατάσταση ακαταστασίας, ενώ το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά είχε αναλάβει να φροντίζει τα μικρότερα αδέλφια του.

Μετά τον εντοπισμό τους, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Μάλαγα για προληπτικές εξετάσεις, ενώ η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανέλαβε προσωρινά την επιμέλειά τους μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών.

Εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε τις συλλήψεις, ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί θετικού δείγματος κοκαΐνης στο βρέφος, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη έρευνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι αστυνομικοί συνέλαβαν το ζευγάρι κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο ή εάν το εντόπισαν ενώ βρισκόταν ακόμη εκτός του καταλύματος.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστή τις επόμενες ώρες, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή θα προφυλακιστούν μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

protothema.gr