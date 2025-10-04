Στο κεντρικό Αιγαίο βγήκε το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις», το οποίο απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης. Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος βρίσκεται αυτή τη στιγμή Βόρεια της Μυτιλήνης.

Η Άγκυρα είχε εκδώσει από την Πέμπτη NAVTEX, ανακοινώνοντας ότι το ερευνητικό σκάφος θα πραγματοποιήσει «επιστημονικές έρευνες» από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Η δεσμευμένη περιοχή εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους, καλύπτοντας μια ευρεία θαλάσσια ζώνη δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Η θέση του «Πίρι Ρέις» στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου σύμφωνα με το Marine Traffic, βρίσκεται ανάμεσα σε Λέσβο και Σμύρνη σε τουρκικά χωρικά ύδατα.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που η Άγκυρα ανακοινώνει σχέδια να στείλει το «Πίρι Ρέις» σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις. Μάλιστα τη νέα NAVTEX είδαν θετικά και τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαιρέτισε τη νέα NAVTEX σχετικά με την επανέναρξη των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να διεξαχθούν στο Αιγαίο από το «Πίρι Ρέις».

«Η επανέναρξη των επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο, που είχε ακυρωθεί και είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, είναι θετική από την άποψη της προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγτζίογλου.

Η νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο, έρχεται λίγο καιρό μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση, με την έκδοση αντι – NAVTEX, που έχει ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.

cnn.gr, protothema.gr