Μια πρώτη απάντηση στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για συνάντηση του Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Φεβρουάριο, έδωσαν κυβερνητικές πηγές.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη σε συνέντευξη Τύπου για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου».

«Αναζητούνται από κοινού διαθέσιμες ημερομηνίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, πιθανώς εντός Φεβρουαρίου. Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ημερομηνία. Όταν συμβεί αυτό θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση» επισημαίνει η Αθήνα.

Μαρινάκης: Μια η διαφορά με την Τουρκία

«Ως προς το ζήτημα της ατζέντας. Συνολικά, διαχρονικά χωρίς ποτέ να υπάρχει καμία διαφοροποίηση, επιμένουμε ότι μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει από την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας υπό το πρίσμα και υπό τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και μόνο και καμία άλλη» σχολίασε από πλευράς του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.



«Όλα τα υπόλοιπα όμως όπως έχουν πολλές φορές απαντηθεί. Πολύ σοβαρά θέματα μεταξύ των δύο κρατών είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου, η πολιτική ατζέντα, ζητήματα ας πούμε μικρότερης θεωρητικά σημασίας αλλά με μεγάλη αξία».



«Θέλουμε να πιστεύουμε θα συνεχίσουν να συζητούνται και να αναζητούνται λύσεις» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο διάλογος του Μανώλη Κωστίδη με τον Χακάν Φιντάν

Κύριε υπουργέ, είμαι ο Μανώλης Κωστίδης από την εφημερίδα Καθημερινή και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Μιλήσατε για τη συνάντηση των δυο ηγετών. Ποια είναι η προσδοκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε σχέση με πριν 1.5 -2 χρόνια από την εποχή που αναλάβατε το υπουργείο, σήμερα ας μην πούμε ένταση, όμως υπάρχει κάποια αναταραχή των ήρεμων νερών. Υπάρχουν δηλώσεις και από την Τουρκία και από την Ελλάδα προκαλούν ερωτήματα. Τι μπορούμε να προσδοκάμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη Eρντογάν; Με τον κύριο Γεραπετρίτη έχετε καλές σχέσεις, και ο ίδιος το αναφέρει αυτό, έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, τι μπορούμε να περιμένουμε ως επόμενο βήμα.



Χακάν Φιντάν:



Λέμε το προηγούμενο η το επόμενο βήμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο βήμα. Να έχουμε την πρόθεση τη βούληση για την επίλυση του προβλήματος θα κάτσουμε και δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι μέχρι την επίλυση του. Κι αυτό είναι η επίλυση του προβλήματος κυρίως του Αιγαίου. στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και της υφαλοκρηπίδας έχουμε μια θέση αν δείτε την ηγεσία τους ο πρόεδρος μας έχει όραμα και βούληση για την επίλυση του ζητήματος. Όμως ο εσωτειρικές πολιτικές ισορροπίες της Ελλάδας δεν δίνουν τη δυνατότητα στους ηγέτες να βάλουν την υπογραφή τους σε λύση. Εμείς επιθυμούμε ουσιώδεις συναντήσεις, όχι μόνο διερευνητικές επαφές αλλά να προχωρήσουμε περισσότερο, και αυτό το πρόβλημα να του λύσουμε οριστικά. Πρέπει όμως να υπάρχει βούληση και η εσωτερική πολιτική να μπει σε παρένθεση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική.

skai.gr