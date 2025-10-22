Το «Ζεϊμπέκικο», ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, παραλίγο να πέσει θύμα λογοκρισίας της Χούντας, από την Χούντα των συνταγματαρχών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1960, είχε κριθεί από τη δικτατορία των συνταγματαρχών, ότι περιείχε ανατρεπτικά μηνύματα στον στίχο του τραγουδιού, όπως φαίνεται και από τα αρχεία που δημοσίευσαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), για να τιμήσουν τον θάνατό του.

Το κομμάτι είχε απορριφθεί από την τότε Πρωτοβάθμιο Επιτροπή Ελέγχου Μουσικών Τεμαχίων της τότε Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. «Απορρίπτεται» είναι η σφραγίδα που μπήκε στην παρτιτούρα του τραγουδιού. Στη σελίδα των στίχων αναφέρεται: «Απερρίφθη υπό της πρωτοβαθμίου επιτροπής διότι δεν συνεμορφώθη με τας υποδείξεις της Επιτροπής και περιέχει ανατρεπτικά νοήματα».

Το Δελτίο Ελέγχου της επιτροπής έχει και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να αλλαχθεί ή να απαλειφθεί ο 6ος στίχος του CANTO «ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε από τη Σμύρνη … όσοι αγαπούνε το βρώμικο ψωμί». Επίσης, με τη μειοψηφία ενός μέλους, η επιτροπή ζήτησε να αλλαχθούν ή να απαλειφθούν οι στίχοι «Ώσπου οι τροχιές μας συναντούνε τις βασικές σου τις Αρχές».

Πάντως, πιο κάτω διευκρινίζεται: «Εντολή κ. Γενικού. Να εγκριθεί ως έχει άνευ βελτιώσεων. 23/10/72», με αποτέλεσμα το τραγούδι να κυκλοφορήσει κανονικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση των ΓΑΚ: Διονύσης Σαββόπουλος (1944 – 2025)

Ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή της χώρας τη δεκαετία του 1960 και, κυρίως, την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ο Σαββόπουλος, συνδυάζοντας με έναν δικό του τρόπο την ελληνική παραδοσιακή μουσική με το δυτικό ροκ, μίλησε για ζητήματα που απασχολούσαν την αναδυόμενη στον δημόσιο και πολιτικό βίο νεολαία. Την περίοδο της χούντας τα τραγούδια του Σαββόπουλου εκφράζουν τη νεανική κουλτούρα και την κουλτούρα της ελεύθερης έκφρασης και της αντίστασης απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα της δικτατορίας. Ο Σαββόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, έπρεπε να προσπελάσουν το ψαλίδι της λογοκρισίας. Τα τεκμήρια της ανάρτησης αφορούν τη λογοκρισία του εμβληματικού τραγουδιού του Σαββόπουλου «Ζεϊμπέκικο» από την επιτροπή λογοκρισίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών το αρχείο της οποίας βρίσκεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ.

Protothema.gr