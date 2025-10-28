Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy αποκαλύφθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Bureau of Prisons. Ο 55χρονος ράπερ, που εκτίει ποινή στη Μετροπολιτική Φυλακή του Μπρούκλιν, αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, ενώ υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθεί σε άλλη φυλακή κατά τη διάρκεια της τετραετούς ποινής του.

Την ίδια στιγμή, ο καλλιτέχνης καλείται να καταβάλει πρόστιμο 500.000 δολαρίων και να συμμετάσχει σε προγράμματα για την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση προβλημάτων κατάχρησης ουσιών. Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τα θύματα. Σε δηλώσεις της στιγμής της απόφασης, ο ομοσπονδιακός δικαστής του Μανχάταν τόνισε: «Λάβαμε υπόψη ότι είστε αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης και επιχειρηματίας, που έχει εμπνεύσει και αναδείξει κοινότητες».

Τον Ιούλιο, ο Diddy είχε κριθεί ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων για πορνεία, για τις οποίες αντιμετώπιζε ποινή έως 20 ετών φυλάκισης. Παράλληλα, είχε απαλλαγεί από κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκβιασμού, οι οποίες θα μπορούσαν να του είχαν επιφέρει ισόβια κάθειρξη.

