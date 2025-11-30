Φάνηκε «γενναιόδωρος» προς τους συγκρατούμενους του, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Diddy ο οποίος αποφάσισε να να χρηματοδοτήσει ένα εορταστικό γεύμα για περίπου 1.000 κρατουμένους.

Ο πρώην μεγιστάνας της hip hop, ο οποίος καταδικάστηκε τον Οκτώβριο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών και σε χρηματικό πρόστιμο 500.000 δολαρίων για διακίνηση ανθρώπων διασυνοριακά με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, βρίσκεται κρατούμενος στις ομοσπονδιακές φυλακές χαμηλής ασφαλείας FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το Us Weekly, ο 56χρονος μουσικός συνδύασε τις δυνάμεις του με την ομάδα Bankroll Bosses προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα εορταστικό γεύμα για περίπου 1.000 κρατουμένους. Όπως αναφέρεται, αγόρασαν επιπλέον τρόφιμα από το κυλικείο των φυλακών και τα μοίρασαν στους υπόλοιπους εγκλείστους.

Sean ‘Diddy’ Combs sucks up to fellow felons, organizes Thanksgiving dinner for 1,000 inmates https://t.co/gFmgWOqcXs pic.twitter.com/ZL8tr6myc1 — New York Post (@nypost) November 30, 2025

Μάλιστα, μέσω του εκπροσώπου του, ο Κομπς δήλωσε στο περιοδικό: «Για μένα, η Ημέρα των Ευχαριστιών έχει να κάνει με το να φροντίζεις ώστε οι άλλοι να έχουν να φάνε. Όλοι μας λείπουμε από τις οικογένειές μας. Τις γιορτές πολλοί άνθρωποι πέφτουν ψυχολογικά».

Η κίνηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βαριές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν συνδέσει το όνομα του διάσημου καλλιτέχνη με σεξουαλικές κακοποιήσεις και βίαιες συμπεριφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επανέλθει και ένα σοκαριστικό βίντεο από το 2016, στο οποίο φέρεται να είναι καταγεγραμμένο επεισόδιο βίας εναντίον της τότε συντρόφου του, Κάσι Βεντούρα, σε ξενοδοχείο της Καλιφόρνια.

Στο επίμαχο υλικό, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να βγαίνει από δωμάτιο του ξενοδοχείου InterContinental στο Century City κρατώντας τσάντες και να κατευθύνεται προς τα ασανσέρ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κομπς, φορώντας μόνο μία πετσέτα και κάλτσες – την καταδιώκει, τη γραπώνει από τον λαιμό και την ρίχνει στο πάτωμα.

