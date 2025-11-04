Ο ράπερ Σον «Diddy» Κομπς πέτυχε την επίσπευση της εκδίκασης της έφεσής του κατά της απόφασης που του επέβαλε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, μετά την καταδίκη του για μεταφορά γυναικών με σκοπό την πορνεία. Η εξέλιξη αυτή δίνει στον Diddy την ελπίδα για πιθανή πρόωρη αποφυλάκιση, ενώ ήδη κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα χαμηλής ασφάλειας στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Σον Κομπς μπορεί να μην αποφυλακιστεί πριν από το 2028, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει εξασφαλίσει κάποιες ευνοϊκές εξελίξεις που ενδέχεται να κάνουν την ποινή του ευκολότερη – ή ακόμη και συντομότερη.

Λίγες ημέρες αφότου μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα χαμηλής ασφάλειας στο Νιου Τζέρσεϊ, ομοσπονδιακός δικαστής εφέσεων ενέκρινε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου το αίτημα της νομικής του ομάδας για επίσπευση της εκδίκασης της έφεσης. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο ράπερ έχει πλέον μια ρεαλιστική πιθανότητα να αποφυλακιστεί πριν από την ολοκλήρωση της ποινής των 50 μηνών που του επιβλήθηκε.

«Ο εφεσείων αιτείται την επίσπευση της έφεσης με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: η κύρια αγόρευση και το συνοδευτικό υλικό του εφεσείοντος έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, η αγόρευση της κυβέρνησης έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, η ανταπάντηση του εφεσείοντος έως τις 13 Μαρτίου 2026 και η προφορική ακρόαση τον Απρίλιο του 2026», ανέφερε η δικαστής του Εφετείου των ΗΠΑ Μπεθ Ρόμπινσον στην απόφασή της, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η δικηγόρος του Κομπς, Αλεξάνδρα Σαπίρο, υπέβαλε το σχετικό αίτημα. «Διατάσσεται δια του παρόντος ότι το αίτημα εγκρίνεται. Η διαδικασία θα προχωρήσει σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο τον Απρίλιο του 2026, κατόπιν έγκρισης του προεδρεύοντος δικαστή», σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Ο Κομπς, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, καταδικάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2025 σε ποινή τεσσάρων ετών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που είχε ήδη εκτίσει στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς και εκβιασμού.

Επιπλέον, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν του επέβαλε πρόστιμο 500.000 δολαρίων – το ανώτατο δυνατό – καθώς και πενταετή επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του. Η απόφαση εκδόθηκε σχεδόν τρεις μήνες μετά την ετυμηγορία των ενόρκων στη Νέα Υόρκη, στις 2 Ιουλίου 2025, που τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες «μεταφοράς για σκοπούς πορνείας».

Κατόπιν αιτήματός του, ο ράπερ μεταφέρθηκε στις 30 Οκτωβρίου στο Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Κράτησης Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, μια φυλακή χαμηλής ασφάλειας. Ο Κομπς ενδέχεται να μειώσει την ποινή του, εφόσον επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά και ολοκληρώσει προγράμματα απεξάρτησης και διαχείρισης θυμού – ακόμη και πριν ξεκινήσει επίσημα η εκδίκαση της έφεσής του.

