Ο Σον «Diddy» Κομπς, 55 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act, καθώς κρίθηκε ένοχος για μεταφορά ατόμων με σκοπό τη συμμετοχή τους σε πορνεία.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε τον Ιούλιο, όταν το σώμα ενόρκων αποφάσισε ότι ο ράπερ και πρώην μεγιστάνας της χιπ-χοπ μετέφερε τόσο προσωπικές συντρόφους όσο και εργαζόμενες στον χώρο του σεξ ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες για σεξουαλικές συνευρέσεις.

Ωστόσο, οι ένορκοι τον αθώωσαν από τις βαρύτερες κατηγορίες του εκβιασμού και της σωματεμπορίας. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή άνω των 11 ετών, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του ως «μεταφορά ανθρώπων με σκοπό την πορνεία». Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι η πρόταση ήταν «εντελώς δυσανάλογη» και ζήτησαν την άμεση αποφυλάκισή του.

