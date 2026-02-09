Καμία αμοιβή δεν θα λάβει ο Bad Bunny για την εμφάνισή του στο halftime show του Super Bowl 2026.

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής, ο οποίος προετοιμάστηκε για μήνες ώστε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει στην εκδήλωση, από τον Σεπτέμβριο του 2025 που ανακοινώθηκε επίσημα συγκεκριμένα, δεν πληρώθηκε για την παρουσία του, όπως έγινε γνωστό.

Το NFL παραδοσιακά δεν πληρώνει τους καλλιτέχνες του Super Bowl. Αντί για κανονική αμοιβή, οι τραγουδιστές και όσοι εμφανίζονται στη σκηνή, απολαμβάνουν απλώς την προβολή και την απήχηση των 12–15 λεπτών που πραγματοποιούν το σόου τους, που για την Αμερική αποτελεί τη μεγαλύτερη τηλεοπτική μετάδοση της χρονιάς.

Why Bad Bunny Won’t Get Paid For The Super Bowl Halftime Show

Το NFL καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης και παραγωγής του σόου, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters έφτασαν τα 13 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Οι καλλιτέχνες αμείβονται μόνο με τη λεγόμενη «συνδικαλιστική κλίμακα», δηλαδή ένα ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από συμβάσεις, το οποίο απέχει πολύ από τις αμοιβές εκατομμυρίων που συνήθως λαμβάνουν για συναυλίες.

«Δεν πληρώνουμε τους καλλιτέχνες», είχε δηλώσει το 2016 εκπρόσωπος του NFL στο Forbes. «Καλύπτουμε τα έξοδα και το κόστος παραγωγής».

Παρά την απουσία κανονικής αμοιβής, το halftime show παραμένει ένα από τα πιο περιζήτητα stages στον κόσμο. «Πολλοί καλλιτέχνες το βλέπουν ως μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούν τη μουσική και το ταλέντο τους με εκατομμύρια θεατές», έχει εξηγήσει η δικηγόρος του θεάματος Lori Landew.

