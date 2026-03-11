Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών.

O showman τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2024 μέσω της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε γίνει γνωστό ότι ζούσε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα.

Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να ακολουθήσει καριέρα ως πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως ο πατέρας του, άλλωστε είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ωστόσο, ακόμη ανήλικος, πέρασε κρυφά εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής, συμμετείχε στην παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, πλάι σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο, αλλά και στις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα έκανε και εμφανίσεις στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά Ο Τρίτος Δρόμος, με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι, εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης που περιλάμβανε πρόζα, σάτιρα, χορό και μουσική. Εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη σκηνή της «Μέδουσας». Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Δημήτρη Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.

Διατήρησε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Ο Γιώργος Μαρίνος θεωρείται ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις του να προκαλούν γέλιο και να σατιρίζουν τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός, με κύρια πάθη την αστρολογία και τα σκυλιά του. Πριν από μερικά χρόνια αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και ζούσε απομονωμένος στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, κοντά στη Ραφήνα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε πολλές μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές, ενώ συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1 στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επιπλέον, έχει κάνει και λίγες εμφανίσεις στον κινηματογράφο.

