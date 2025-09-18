Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος στο Κάστρο του Ουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε με ένα κίτρινο φόρεμα με έξω ώμους, το οποίο συνδύασε με χοντρή ροζ ζώνη και σμαραγδένια σκουλαρίκια, επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η τολμηρή αυτή εμφάνιση δίχασε τους χρήστες των social media, με τη Daily Mail να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σχόλια. Κάποιοι έσπευσαν να την επικρίνουν λέγοντας πως το φόρεμα «δεν εντυπωσίασε», άλλοι το παρομοίασαν με «γίγαντιο πασχαλινό αυγό» λόγω του καναρινί κίτρινου και της μοβ ζώνης, ενώ δεν έλειψαν όσοι αναρωτήθηκαν «γιατί ντύθηκε σαν μπανάνα». Υπήρξαν μάλιστα συγκρίσεις με την πριγκίπισσα Κέιτ, με χρήστες να σχολιάζουν πως «η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια γελοία».

Κάποιοι ωστόσο κράτησαν πιο ήπιους τόνους, κρίνοντας πως το φόρεμα ήταν απλώς «πολύ απλό» για ένα τόσο επίσημο δείπνο. Παράλληλα, αρκετοί έσπευσαν να την υπερασπιστούν, εκθειάζοντας την εμφάνισή της ως «κομψή, κολακευτική και σικ», ενώ άλλοι τόνισαν ότι «μόνο η Μελάνια θα μπορούσε να φορέσει κίτρινο φόρεμα με μπεζ ζώνη και να παραμένει τόσο εντυπωσιακή».

