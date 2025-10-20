Σοβαρό περιστατικό αστυνομικής βίας, σημειώθηκε για ακόμη μια φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες εγείροντας νέες αντιδράσεις. Βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, παρουσιάζει ένα περιστατικό στο οποίο περιπολικό παρασύρει μοτοσικλετιστή κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Τζόρτζια.

Η καταδίωξη, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ξεκίνησε όταν νεαρός influencer με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους αποπειράθηκε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, ενώ βρισκόταν υπό έντονη βροχή. Ο ίδιος κατέγραφε τη διαδρομή με κάμερα στο κράνος του, με αποτέλεσμα το περιστατικό να αποτυπωθεί λεπτό προς λεπτό.

Το βίντεο δείχνει δύο περιπολικά να εγκλωβίζουν τον μοτοσικλετιστή στη μέση του δρόμου, ενώ ένα τρίτο κινείται παράλληλα. Ο οδηγός επιβραδύνει και φαίνεται να προσπαθεί να ξεφύγει, όταν ένα περιπολικό στρίβει απότομα, χτυπά τη μοτοσικλέτα και τον ρίχνει στο οδόστρωμα.

Ο μοτοσικλετιστής σύρεται για αρκετά μέτρα στην ολισθηρή άσφαλτο, προτού παρασυρθεί εκ νέου από δεύτερο περιπολικό, το οποίο περνά δίπλα του χωρίς να σταματήσει έγκαιρα. Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να κάνουν λόγο για υπέρμετρη χρήση βίας.

Ο νεαρός διακομίστηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φορούσε βασικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μπουφάν ή γάντια, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση του.

Οι λόγοι για τους οποίους δεν σταμάτησε για έλεγχο παραμένουν άγνωστοι. Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις πρακτικές της αστυνομίας κατά τη διάρκεια καταδιώξεων, αλλά και την επικίνδυνη τάση ορισμένων influencers να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για προβολή στα social media.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ενώ διερευνάται κατά πόσο εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας της αστυνομίας.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

newsauto.gr