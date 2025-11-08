Η δυναμική παρουσία της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε εντυπώσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ορμπάν φέρεται να αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, λέγοντας πως θα ήθελε να «κλέψει» την εκπρόσωπο Τύπου από τον Αμερικανό πρόεδρο, σχολιάζοντας με χιούμορ τη χαρισματική και αυστηρή παρουσία της.

Ο διάλογος σημειώθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν ζητήματα ενέργειας και εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουγγαρίας. Καθώς η συνάντηση πλησίαζε στο τέλος της, δημοσιογράφοι άρχισαν να απευθύνουν ερωτήσεις στον Τραμπ σχετικά με το κυβερνητικό shutdown και τις ανησυχίες των πολιτών για το κόστος διαβίωσης. Ένας εξ αυτών του υπενθύμισε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε αρνηθεί να μιλήσει για την ακρίβεια που ταλαιπωρεί πολλούς Αμερικανούς.

🚨 BREAKING: Karoline Leavitt just DECIMATED a reporter so hard that Hungarian PM Orban asked Trump if he could HIRE her 🤣



“Please don't leave us Karoline!”



LMAO!



pic.twitter.com/VVT4t2g67T November 7, 2025

Εκνευρισμένος, ο Αμερικανός απάντησε με έντονο ύφος ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να μιλήσει για την ακρίβεια. «Μιλάω συνεχώς για αυτό το ζήτημα. Τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι ήμασταν σε σχέση τον Μπάιντεν και όλους τους υπόλοιπους».

Μετά την είσοδο της Λέβιτ στην αίθουσα, ο Τραμπ την ενημέρωσε για τον ισχυρισμό του δημοσιογράφου. Τότε η εκπρόσωπος Τύπου παρενέβη με μια αιχμηρή τοποθέτηση, κατακεραυνώνοντας την κάλυψη της οικονομικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου από τα ΜΜΕ. «Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι σε αυτή την αίθουσα αρνήθηκαν να σχολιάσουν, κύριε Πρόεδρε, ότι κληρονομήσατε τη χειρότερη κρίση πληθωρισμού στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία και τη διορθώνετε μέσα σε δέκα μόλις μήνες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ο λόγος που οι πολίτες ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος ασχολείται καθημερινά με αυτήν την αποστολή, ωστόσο τα ΜΜΕ δεν λένε κουβέντα γι’ αυτό, πρόσθεσε με έντονο ύφος η Λέβιτ.

Η παρέμβασή της φαίνεται πως έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον Ορμπάν, ο οποίος γύρισε προς τον Τραμπ και τον ρώτησε αστειευόμενος: «Μπορώ να την πάρω για εμάς;». Ο Τραμπ, γελώντας, απάντησε: «Καρολάιν, ο πρωθυπουργός θα ήθελε να δουλέψεις γι’ αυτόν στην Ουγγαρία». Συνεχίζοντας τον ανάλαφρο διάλογο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον Ούγγρο ομόλογό του για την καλή του κρίση και… παρακάλεσε την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου να μην τους αφήσει.

