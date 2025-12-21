Μια γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες επανενώθηκε με την οικογένειά της 40 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, αποκαλύπτοντας ότι για δεκαετίες δεν γνώριζε πως ήταν καταγεγραμμένη ως αγνοούμενη. Η Μισέλ Νιούτον εξαφανίστηκε το 1983 από το Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν ήταν μόλις τριών ετών, ενώ η μητέρα της, Ντέμπρα Νιούτον, συνελήφθη πρόσφατα, κατηγορούμενη ότι την είχε απαγάγει.

Σήμερα 46 ετών, η Μισέλ περιέγραψε τη στιγμή που η ζωή της άλλαξε, όταν αστυνομικοί της αποκάλυψαν ότι «δεν είσαι αυτή που νομίζεις, είσαι αγνοούμενο παιδί». Όπως ανέφερε, μέχρι τότε δεν είχε καμία επίγνωση ότι αποτελούσε αντικείμενο πολύχρονης έρευνας.

Την περίοδο της εξαφάνισής της, η Μισέλ ζούσε στο Λούισβιλ με τους γονείς της, τη Ντέμπρα και τον Τζόζεφ Νιούτον, ενώ η οικογένεια σχεδίαζε να μετακομίσει στη Τζόρτζια. Την άνοιξη του 1983, η μητέρα της έφυγε αιφνιδιαστικά, παίρνοντας μαζί της το παιδί. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, η τότε 26χρονη Ντέμπρα είχε πει στον σύζυγό της ότι θα πήγαινε να ξεκινήσει μια νέα δουλειά και να «προετοιμάσει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια».

Αρχικά διατηρούσε επικοινωνία με τον Τζόζεφ, ωστόσο όταν εκείνος έφτασε στη Τζόρτζια, δεν κατάφερε να εντοπίσει ούτε τη σύζυγό του ούτε την κόρη τους. Αφού δηλώθηκαν επίσημα ως αγνοούμενες, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα και η Ντέμπρα Νιούτον εντάχθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων δραστών γονικής απαγωγής του FBI.

Σύμφωνα με το CNN, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο 17 χρόνια αργότερα, το 2000, καθώς οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον πατέρα. Πέντε χρόνια μετά, όταν η Μισέλ ήταν πλέον στα 20 της, αφαιρέθηκε από τις εθνικές βάσεις δεδομένων αγνοουμένων παιδιών, καθώς ο φάκελος και το ένταλμα ανακλήθηκαν λόγω «ανακριβών στοιχείων».

Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου το 2016, έπειτα από πίεση συγγενικού προσώπου, ενώ πέρυσι το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα καιΚακοποιημένα Παιδιά έδωσε νέα ώθηση, δημοσιεύοντας ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες που έδειχναν πώς ενδέχεται να είναι σήμερα η Μισέλ και η μητέρα της.

Οι εικόνες αυτές οδήγησαν σε πληροφορία προς την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι Αρχές να εντοπίσουν μητέρα και κόρη στην κομητεία Μάριον της Φλόριντα. Εκεί, η Ντέμπρα ζούσε με το όνομα «Σάρον», έχοντας δημιουργήσει μια εντελώς νέα ζωή, με νέο γάμο και συνταξιοδότηση στο συγκρότημα κατοικιών The Villages, σύμφωνα με το Fox 35.

Παρά τη νέα της ταυτότητα, οι Αρχές χρησιμοποίησαν δείγμα DNA από την αδελφή της Ντέμπρα και διαπίστωσαν ταύτιση σε ποσοστό 99,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η «Σάρον» ήταν η γυναίκα που αναζητούνταν επί δεκαετίες. Η 66χρονη εκδόθηκε στο Κεντάκι, όπου αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες που επισύρουν πολυετή ποινή κάθειρξης, καθώς στην πολιτεία δεν υπάρχει παραγραφή για αδικήματα απαγωγής.

Η Μισέλ επανενώθηκε συγκινησιακά με τον πατέρα της και άλλα μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν είχε δει από τότε που ήταν νήπιο. Ο Τζόζεφ Νιούτον, περιγράφοντας τη στιγμή που αγκάλιασε ξανά την κόρη του, δήλωσε: «Δεν θα αντάλλασσα αυτή τη στιγμή με τίποτα. Ήταν σαν να τη βλέπω όταν γεννήθηκε. Ήταν σαν άγγελος».

Παρά τις κατηγορίες σε βάρος της μητέρας της, η Μισέλ δήλωσε ότι σκοπεύει να στηρίξει και τους δύο γονείς της. Όπως είπε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, «η πρόθεσή μου είναι να τους στηρίξω και τους δύο, να προσπαθήσω να τους βοηθήσω να το διαχειριστούν, ώστε να μπορέσουμε όλοι να επουλωθούμε. Ελπίζω να υπάρξουν συγγνώμες και να ξεκινήσει η διαδικασία της ίασης».

