Με ένα ακόμη ευφάνταστο εορταστικό σποτ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ρόλο Άγιου Βασίλη, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα της Μόσχας προς φίλους και συμμάχους με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στο σποτάκι διάρκειας 1:27 το οποίο έχει δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης φίλοι της Μόσχας λαμβάνουν δώρα από το Κρεμλίνο για τα Χριστούγεννα. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι, ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι, ο ομόλογός του της Ουγγαρίας Όρμπαν αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ κάνουν μία «guest» εμφάνιση στο σποτ και παίρνουν από τη Μόσχα από φυσικό αέριο σε προσφορά μέχρι μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας… Στο τέλος του βίντεο το ρωσικό μέσο στέλνει και ένα σαφές μήνυμα προς το Κίεβο με τον Βολοντίμρ Ζελένσκι να λαμβάνει και αυτός «δώρο» με την μόνη διαφορά πως το δικό του κουτί περιέχει χειροπέδες και τον εμφανίζει από το Προεδρικό γραφείο στο Κίεβο σε φυλακές.

Δείτε την ανάρτηση

🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.



As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) December 28, 2025



Το σποτ του Sputnik έκανε share στους λογαριασμούς που διατηρεί ακόμη ενεργούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγάλος αριθμός πρεσβειών της Ρωσίας στον κόσμο και το μήνυμα της λεζάντας δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για παρερμηνείες: «Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η εποχή της προσφοράς, όταν η Ρωσία φροντίζει ώστε όλοι οι φίλοι της να λάβουν κάτι ωραίο και να είναι καλά και εύθυμοι. Όσο για τους άτακτους, κι αυτοί θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε την προβολή και διανομή του Sputnik στις 2 Μαρτίου 2022.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αφορούσε τόσο το Sputnik όσο και το Russia Today (RT) και προέβλεπε την αναστολή εκπομπής, διανομής και προώθησης περιεχομένου σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών μεταδόσεων, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Η απαγόρευση δεν παρουσιάστηκε επίσημα ως μέτρο λογοκρισίας, αλλά ως μέτρο αντιμετώπισης της κρατικής παραπληροφόρησης σε συνθήκες πολέμου, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέσα λειτουργούσαν ως εργαλεία στρατηγικής επιρροής του Κρεμλίνου.

Από τότε, η πρόσβαση στο Sputnik παραμένει μπλοκαρισμένη εντός της ΕΕ, με την απόφαση να ανανεώνεται στο πλαίσιο των διαδοχικών πακέτων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

protothema.gr