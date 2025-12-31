Σε λειτουργία τέθηκε ένα νέο mega-έργο υποδομής στην Κίνα, το οποίο μειώνει θεαματικά τους χρόνους μετακίνησης σε ορεινή περιοχή και φέρει τον τίτλο του μακρύτερου οδικού τούνελ στον κόσμο. Πρόκειται για κατασκευή κόστους άνω των 5 δισ. ευρώ, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στις χερσαίες μεταφορές της περιοχής.

Στην κινεζική περιφέρεια Σιντζιάνγκ δόθηκε στην κυκλοφορία νέο τμήμα ταχείας οδού. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η αγγλόφωνη ημερήσια εφημερίδα «China Daily», η διαδρομή περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο.

Η σήραγγα Tianshan-Shengli, μήκους 22,13 χιλιομέτρων, διασχίζει την οροσειρά Τιαν Σαν και βελτιώνει τη σύνδεση σημαντικών συγκοινωνιακών αξόνων στην περιοχή.

Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν το 2020 και, σύμφωνα με την «China Daily», απαιτήθηκε επένδυση ύψους 46,7 δισ. γουάν (περίπου 5,6 δισ. ευρώ). Ο Μιάο Μπαοντόνγκ, μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας υποδομών China Communications Construction Co (CCCC), δήλωσε ότι κατά την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες μέθοδοι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προηγμένες τεχνικές μέτρησης, ο σχεδιασμός υπερμεγάλων σηράγγων, η κατασκευή, τα έξυπνα συστήματα και οι λύσεις ασφαλείας. Το έργο αναμένεται να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς για παρόμοια κατασκευαστικά εγχειρήματα.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, έγραψε στο Facebook: «Ο αυτοκινητόδρομος Ουρούμτσι–Γιούλι δόθηκε επίσημα στην κυκλοφορία. Η καρδιά του είναι η μεγαλύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο. Με μήκος 22 χιλιομέτρων, μειώνει μια τρίωρη ορεινή διαδρομή σε μόλις 20 λεπτά. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προόδου στη συνδεσιμότητα της Σιντζιάνγκ».

Ο Σονγκ Χαϊλιάνγκ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της CCCC, δήλωσε στο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV ότι το έργο κατέκτησε δύο παγκόσμια ρεκόρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο, η οποία διαθέτει επίσης το βαθύτερο κατακόρυφο φρέαρ που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε οδική σήραγγα.

Η σήραγγα αποτελείται από δύο παράλληλους κλάδους, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ο καθένας. Από τη στιγμή που δόθηκε στην κυκλοφορία, στις 26 Δεκεμβρίου, η κίνηση διεξάγεται ομαλά, βελτιώνοντας σημαντικά τη σύνδεση της περιφέρειας Σιντζιάνγκ με την Κεντρική Ασία.

Τα ρεκόρ εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους ήδη από την αρχαιότητα και η κατάκτησή τους ικανοποιεί την ανάγκη για κύρος και αναγνώριση. Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας «διεκδικητές» για τον τίτλο της μεγαλύτερης σήραγγας, οι οποίοι πρέπει να διακρίνονται μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, το κινεζικό έργο κατατάσσεται τρίτο σε σύγκριση με δύο άλλα σήραγγα-ρεκόρ, διατηρώντας ωστόσο την πρωτιά του χάρη σε προσεκτικές διατυπώσεις:

Η μεγαλύτερη σήραγγα στον κόσμο: Το μεγαλύτερο έργο σήραγγας παγκοσμίως είναι ένας αγωγός ύδρευσης στη Φινλανδία. Από το 1982 εκτείνεται σε μήκος άνω των 120 χιλιομέτρων, μεταφέροντας νερό από τη λίμνη Παϊγιάνα στο Ελσίνκι.

Σήραγγα βάσης του Γκότχαρντ: Στον τομέα των (υπερ-)μεταφορών κυριαρχεί η Ελβετία. Η σήραγγα βάσης του Γκότχαρντ διασχίζει το ορεινό συγκρότημα του Γκότχαρντ με μήκος 57 χιλιομέτρων και θεωρείται η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη σήραγγα μετρό στον κόσμο: Υπάρχει, ωστόσο, και μεγαλύτερη σήραγγα στην οποία κινούνται τρένα. Η γραμμή 6 του μετρό στο Τσενγκντού της Κίνας, με μήκος 68 χιλιομέτρων, κατέχει από το 2020 τον τίτλο της μεγαλύτερης σήραγγας μετρό στον κόσμο. Το γερμανικό της αντίστοιχο, η γραμμή U7 του Βερολίνου, με 31 χιλιόμετρα, ήταν η μεγαλύτερη σήραγγα παγκοσμίως από την ολοκλήρωσή της το 1984 έως την κατασκευή της σήραγγας Σέικαν στην Ιαπωνία το 1988.

Δρόμος ή αυτοκινητόδρομος; Ο τίτλος της μεγαλύτερης οδικής σήραγγας δεν ανήκει επίσης στη σήραγγα Tianshan-Shengli. Την πρώτη θέση κατέχει από το 2000 η σήραγγα Lærdal στη Νορβηγία, με μήκος 24,5 χιλιομέτρων, η οποία συνδέει τις πόλεις Όσλο και Μπέργκεν χωρίς τη χρήση φέρι μποτ. Πρόκειται, ωστόσο, για έναν οδικό διάδρομο με μία μόνο σήραγγα και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Ωστόσο, η Κίνα δεν σημειώνει επιτυχίες μόνο στην οδοποιία και την κατασκευή σηράγγων. Το ταξίδι του πλοίου Zhen Hua 29 αναδεικνύει τη ισχυρή θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο.

iefimerida.gr