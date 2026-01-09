Με τα χέρια του τεντωμένα σε μια χαρακτηριστική πόζα του Ντόναλντ Τραμπ, ο 42χρονος Ράιαν Τσεν, από τη νοτιοδυτική Κίνα, μιμείται τον Αμερικανό πρόεδρο με τέτοια ακρίβεια, που τα βίντεό του έχουν γίνει viral σε όλο τον κόσμο.

Χωρίς καν να φορέσει ξανθιά περούκα, που θα παρέπεμπε στην κόμη του Τραμπ, ο Τσεν καταφέρνει να αποδώσει τις χειρονομίες, τη φωνή και τη χαρακτηριστική αλαζονεία του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ, κερδίζοντας εκατομμύρια followers σε Instagram, TikTok και κινεζικές πλατφόρμες.

Ένας μίμος του Τραμπ που αποφεύγει τα πολιτικά σχόλια

Παρά τη φαινομενική ομοιότητά του με τον Τραμπ, ο Τσεν δεν ασχολείται με πολιτική σάτιρα – κάτι που στην Κίνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα λογαριασμών στα social media. Ο ίδιος λέει: «Ο Τραμπ είναι μια ανεξάντλητη πηγή, προκαλεί περισσότερο διαδικτυακό ενδιαφέρον από οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη».

Στα βίντεό του ο Τσεν παρουσιάζει με χιούμορ κινέζικα φαγητά, έθιμα και πολιτιστικές διαφορές, χορεύει στους ρυθμούς του YMCA των Village People -αγαπημένου τραγουδιού του Τραμπ- και χρησιμοποιεί χαρακτηριστικές εκφράσεις του ενοίκου του Λευκού Οίκου, όπως «tremendous» και «amazing» («καταπληκτικό»).

«Δεν ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά πιστεύω ότι είμαι πολύ καλός entertainer», σχολιάζει. «Όταν τον μιμούμαι, δεν είναι για να τον κοροϊδέψω, αλλά για να τραβήξω την προσοχή. Με αυτή την προσοχή μπορώ να προωθήσω την καριέρα μου και την Κίνα», εξηγεί.

Από αρχιτέκτονας, viral φαινόμενο

Ο Τσεν είχε ξεκινήσει να φτιάχνει βίντεο για να διδάσκει αγγλικά ως «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της κρίσης στον κλάδο της αρχιτεκτονικής στην Κίνα. Τα βίντεό του είχαν μέτρια απήχηση μέχρι το 2025, όταν ένας φίλος του τον προκάλεσε να μιμηθεί τον Τραμπ – και έκτοτε οι δημιουργίες του έγιναν viral.

Η φήμη του Κινέζου μίμου ενισχύθηκε περαιτέρω όταν εμφανίστηκε σε livestream με τον Αμερικανό youTuber IShowSpeed -με περισσότερους από 47 εκατομμύρια συνδρομητές- κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Κίνα τον Απρίλιο.

Ο ίδιος περιγράφει τον Τραμπ «σαν γείτονα», αφού έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. «Βλέπω τον εαυτό μου σαν γέφυρα ανάμεσα σε διεθνείς χρήστες που θέλουν να ανακαλύψουν την αστική Κίνα και στους Κινέζους που θέλουν να κατανοήσουν το ξένο χιούμορ».

Εκατομμύρια followers

Σήμερα ο Τσεν μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο followers στο Instagram, σχεδόν ισάριθμους στο TikTok και πάνω από 2,5 εκατομμύρια σε κινεζικές πλατφόρμες.

Η επιτυχία του του επιτρέπει να ζει από την τέχνη του, μέσω διαφημίσεων, εταιρικών εκδηλώσεων και προώθησης προϊόντων – από αυτοκίνητα μέχρι ψηφιακά παιχνίδια και γάλα. «Η κύρια πηγή εισοδήματός μου είναι η διαφήμιση», παραδέχεται ο ίδιος.

https://www.instagram.com/trumpbyryan/?utm_source=ig_embed

Έχοντας εξασφαλίσει πρόσφατα βίζα για τις ΗΠΑ, ο Τσεν επισκέπτεται αυτή την περίοδο για πρώτη φορά την Αμερική.

Και με τον Τραμπ να ετοιμάζεται να ταξιδέψει φέτος στην Κίνα, ο Τσεν τον προτρέπει να επισκεφθεί την Chongqing (Τσονγκτσίνγκ) και να δοκιμάσει το περίφημο πικάντικο hotpot (κρέας, λαχανικά και noodles σε βραστό ζωμό) της πόλης. Παρά το ενδιαφέρον του για μια πιθανή συνάντηση με τον Τραμπ, ο Τσεν ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. «Είμαι απλώς ένας κωμικός» τονίζει.

iefimerida.gr