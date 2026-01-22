Το λευκό σκηνικό του Τροόδους δεν αποτελεί απόλαυση μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα της περιοχής. Ένα σπάνιο βίντεο που δημοσίευσε ο Έρικ Κίτας και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, παρουσιάζει μια οικογένεια αγρινών να διασχίζει τον δρόμο και να ανεβαίνει έναν χιονισμένο λόφο στο πανέμορφο τοπίο.

Το εντυπωσιακό βίντεο καταγράφει τα αγρινά, που φαίνεται να απολαμβάνουν την ηρεμία και την ομορφιά του χιονισμένου τοπίου, σε μία πραγματικά μαγευτική στιγμή της φύσης.

Το περιστατικό εντυπωσίασε τους περαστικούς με την σπάνια ομορφιά του.

Δείτε το βίντεο: