Οι Eurofan ψήφισαν για ακόμη μία χρονιά τα τραγούδια που θεωρούν κορυφαία στην ιστορία της Eurovision Song Contest, μέσα από τη λίστα ESC Top 250 – Full Results. Την ετήσια ψηφοφορία διοργανώνει το Songfestival.be, δίνοντας στους φίλους του διαγωνισμού τη δυνατότητα να καταθέσουν το προσωπικό τους Top 10, από το οποίο προκύπτει η τελική κατάταξη των πιο αγαπημένων συμμετοχών όλων των εποχών.
Στην κορυφή παραμένει η Σουηδία με δύο τραγούδια της Loreen, ενώ έντονη είναι και η παρουσία των πιο πρόσφατων ετών, με αρκετές συμμετοχές του 2024 και νέες εισόδους του 2025. Για το ελληνικό κοινό, το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στη 10η θέση βρίσκεται η ελληνική συμμετοχή του 2024, το «Zari» της Μαρίνας Σάττι, που καταγράφει μεγάλη απήχηση στο fan κοινό. Εκτός από το «Zari» περιλαμβάνονται ακόμη τρία τραγούδια από Ελλάδα και Κύπρο: το «Asteromata» της Klavdia στη 36η θέση και το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου, που χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη στη Eurovision του 2005, στη 39η θέση. Στη 18η θέση υπάρχει και το «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα, με το οποίο η Κύπρος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του 2018.
Η πρώτη 50άδα της κατάταξης, όπως δημοσιεύεται στο ESC Top 250 – Full Results (2025), έχει ως εξής:
- Sweden 2012 – “Euphoria” – Loreen
- Sweden 2023 – “Tattoo” – Loreen
- Albania 2025 – “Zjerm” – Shkodra Elektronike
- Finland 2023 – “Cha Cha Cha” – Käärijä
- Spain 2022 – “SloMo” – Chanel
- Sweden 2025 – “Bara Bada Bastu” – KAJ
- Sweden 2022 – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs
- Croatia 2024 – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna
- Finland 2025 – “Ich Komme” – Erika Vikman
- Greece 2024 – “Zari” – Marina Satti
- Switzerland 2024 – “The Code” – Nemo
- Ukraine 2021 – “Shum” – Go_A
- Italy 2021 – “Zitti e buoni” – Måneskin
- The Netherlands 2024 – “Europapa” – Joost Klein
- Ukraine 2024 – “Teresa & Maria” – alyona alyona & Jerry Heil
- Ireland 2024 – “Doomsday Blue” – Bambie Thug
- Sweden 2014 – “Undo” – Sanna Nielsen
- Cyprus 2018 – “Fuego” – Eleni Foureira
- France 2021 – “Voilà” – Barbara Pravi
- Italy 2020 – “Fai rumore” – Diodato
- Ukraine 2016 – “1944” – Jamala
- The Netherlands 2019 – “Arcade” – Duncan Laurence
- Switzerland 2021 – “Tout l’univers” – Gjon’s Tears
- Iceland 2019 – “Hatrið mun sigra” – Hatari
- Serbia 2007 – “Molitva” – Marija Šerifović
- Lithuania 2025 – “Tavo akys” – Katarsis
- Sweden 2015 – “Heroes” – Måns Zelmerlöw
- The Netherlands 2022 – “De Diepte” – S10
- Switzerland 2025 – “Voyage” – Zoë Më
- Israel 2024 – “Hurricane” – Eden Golan
- Portugal 2022 – “Saudade, saudade” – Maro
- Norway 1995 – “Nocturne” – Secret Garden
- United Kingdom 1996 – “Ooh…Aah…Just A Little Bit” – Gina G
- Norway 2009 – “Fairytale” – Alexander Rybak
- Austria 2025 – “Wasted Love” – JJ
- Greece 2025 – “Asteromata” – Klavdia
- Germany 2025 – “Baller” – Abor & Tynna
- Poland 2025 – “Gaja” – Justyna Steczkowska
- Greece 2005 – “My Number One” – Helena Paparizou
- Israel 2025 – “New Day Will Rise” – Yuval Raphael
- Iceland 2025 – “RÓA” – VÆB
- Serbia 2022 – “In Corpore Sano” – Konstrakta
- Portugal 2017 – “Amar Pelos Dois” – Salvador Sobral
- Estonia 2015 – “Goodbye to Yesterday” – Elina Born & Stig Rästa
- Latvia 2023 – “Aijā” – Sudden Lights
- Belgium 2015 – “Rhythm Inside” – Loïc Nottet
- Italy 2019 – “Soldi” – Mahmood
- Norway 2019 – “Spirit in the Sky” – KEiiNO
- Portugal 2025 – “Deslocado” – Napa
- Slovenia 2023 – “Carpe Diem” – Joker Out