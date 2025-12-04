Της Nia-Malika Henderson

Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ;

Αυτό μπορεί να απαντηθεί με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), στην οποία αναφέρεται στην Αμερική ως μια χώρα “διχασμένη, διαλυμένη, τεμαχισμένη, δολοφονημένη, ξυλοκοπημένη, λεηλατημένη και γελοιοποιημένη”, λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών από ηγέτες όπως ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, τον οποίο αποκάλεσε “σοβαρά καθυστερημένο”. (Αυτό συνέβη μετά την επίθεση ενός Αφγανού πρόσφυγα κοντά στο Λευκό Οίκο, κατά την οποία δέχθηκαν πυρά δύο μέλη της Εθνοφρουράς, με το ένα να χάνει τη ζωή του).

Μια άλλη απάντηση είναι το “ήσυχα, Piggy” (γουρουνάκι), η υποτιμητική προσβολή που ο Τραμπ απηύθυνε σε μια ανταποκρίτρια του Bloomberg στο Λευκό Οίκο, όταν εκείνη τον ρώτησε τι γνώριζε για τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές προσβολές που ο Τραμπ έχει ξεστομίσει πρόσφατα κατά γυναικών που του έθεσαν δύσκολες ερωτήσεις.

Υπάρχει, επίσης, η πρόταση του Τραμπ ότι έξι γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος που υπενθύμισαν στους στρατιωτικούς πως πρέπει να αρνούνται παράνομες διαταγές, θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με εκτέλεση.

“Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας […] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ;;” έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση. “ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!” (Όπως ήταν αναμενόμενο, οι απειλές θανάτου εναντίον των νομοθετών αυξήθηκαν μετά την οργισμένη αντίδραση του Τραμπ).

Και μια άλλη απάντηση στο πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο Τραμπ είναι το 36%, το ποσοστό αποδοχής του σύμφωνα με το Gallup, το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του. Περίπου το 60% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τα πράγματα, μια αύξηση 12 μονάδων από τότε που ορκίστηκε για δεύτερη φορά τον Ιανουάριο.

Οι Αμερικανοί γνωρίζουν καλά από το παρελθόν τον θυμό και τη στάση του Τραμπ. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι ότι ο πολιτικός που κάποτε μπορούσε να ανιχνεύσει και να διαμορφώσει το πνεύμα της εποχής (το zeitgeist), τώρα φαίνεται αποκομμένος από την πραγματικότητα, κλεισμένος στον εαυτό του, περιτριγυρισμένος από την ελίτ και καθοδηγούμενος από το γυμνό προσωπικό του συμφέρον. Και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι ανησυχίες του Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του – η καθοδήγηση της εξωτερικής πολιτικής, η απονομή χάριτος σε λευκούς εγκληματίες, η επιβολή τιμωριών σε πολιτικούς αντιπάλους – προκαλεί αστάθεια και βυθίζει τους Ρεπουμπλικανούς στο χάος του Τραμπ.

Όλα αυτά συμβαίνουν καθώς ο Τραμπ, ο γηραιότερος Αμερικανός που έχει ορκιστεί πρόεδρος, αντιμετωπίζει αυξημένη κριτική για τις αντοχές του. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας New York Times, οι δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ είναι περιορισμένες, τα ταξίδια του στο εσωτερικό της χώρας έχουν μειωθεί και συχνά τον βλέπουμε να κάθεται πίσω από ένα γραφείο στο Λευκό Οίκο. Αυτό αποτελεί μια αλλαγή σε σχέση με την πρώτη θητεία του και τον αεικίνητο τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία, με έντονες, θορυβώδεις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

“Ένα από τα χειρότερα λάθη που μπορείς να κάνεις είναι να υποσχεθείς πολλά και να προσφέρεις λίγα”, έγραψε η βουλευτής της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, στο X.

Μια δημοσκόπηση του CBS News/YouGov τον Νοέμβριο αποτυπώνει πόσο μακριά είναι ο Τραμπ από τον παλμό του εκλογικού σώματος.

Όσον αφορά στις τιμές και τον πληθωρισμό, το 60% των Αμερικανών εκτιμά ότι ο Τραμπ παρουσιάζει τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι πραγματικά. Μεταξύ αυτών που τον κρίνουν κυρίως με βάση την οικονομία, το 77% πιστεύει ότι ο Τραμπ δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στο θέμα. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειοψηφία όλων των ηλικιών και φυλών αποδοκιμάζει την απόδοση του Τραμπ, με τις υψηλότερες αρνητικές απόψεις να προέρχονται από ψηφοφόρους κάτω των 45 ετών, μη λευκούς και γυναίκες. Με το να βρίζει τους δημοσιογράφους, να καταγγέλλει τους Δημοκρατικούς και να ζωγραφίζει την εικόνα μιας δυστοπικής Αμερικής είναι απίθανο να κερδίσει πίσω κάποιον από αυτούς.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η υποβάθμιση του Τραμπ έχει επιπτώσεις στο κόμμα του, μια ομάδα πολιτικών που έδωσαν πίστη και εξουσία στον Τραμπ, αλλά τώρα βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Σε μια περιφέρεια του Τενεσί όπου ο Τραμπ κέρδισε με προβάδισμα 22 μονάδων μόλις πριν από ένα χρόνο, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν έχει δημοσιεύσει ούτε μία διαφήμιση που να αναφέρει τον Τραμπ ή τη σημασία της εκλογής κάποιου που θα βοηθήσει στην προώθηση της ατζέντας του. Αυτό συμβαίνει επειδή η ατζέντα του Τραμπ είναι… τι είναι, ακριβώς; Παραμένει δύσκολο για έναν Δημοκρατικό να κερδίσει αυτή την έδρα, αλλά ο Τραμπ έκανε τη μάχη αυτή να φαίνεται πιο ανταγωνιστική λόγω της αποσπασματικής και χαοτικής προσέγγισής του στη δουλειά του.

Η ταραχώδης του φύση υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούσε τη βελτίωση της ζωής των μέσων Αμερικανών, οι οποίοι ένιωθαν αποκλεισμένοι και παραμελημένοι. Τώρα, είναι απομονωμένος και κλεισμένος στον κόσμο των δικών του αιτιάσεων. Τη Δευτέρα το βράδυ, από τις 19:00 ως και τα μεσάνυχτα, ο Τραμπ δημοσίευσε πάνω από 160 αναρτήσεις στο Truth Social, την δική του πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιτιθέμενος στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του και αναδημοσιεύοντας θεωρίες συνωμοσίας και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη αποκαλώντας τη βουλευτή Ιλχάν Ομάρ και τους φίλους της “σκουπίδια”.

Δυστυχώς, είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι ο Τραμπ θα αφιερώσει λιγότερο χρόνο στο να επιτίθεται στους Δημοκρατικούς ή να επαναλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους πιστεύει ότι έχει αδικηθεί. Ωστόσο, τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του και η ίδια η χώρα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση αν τελικά το έκανε.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BloombergOpinion