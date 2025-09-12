Στην GO15, την ένωση που συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, εντάχθηκε ο ΑΔΜΗΕ. Η συμμετοχή του επιτεύχθηκε χάρη στα σύνθετα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που υλοποιεί ή σχεδιάζει η Ελλάδα, καθώς και λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της χώρας και του πλούσιου ανανεώσιμου δυναμικού της.

Η GO15 έχει στόχο τη διεθνή δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών απέναντι σε κοινές τεχνικές προκλήσεις.

Με την ένταξή του, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνή του παρουσία, ενδυναμώνοντας δεσμούς με Διαχειριστές από χώρες όπως οι ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Βραζιλία και Ρωσία.

Πάνω από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης

Τα μέλη της GO15, που διαχειρίζονται περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, συνεργάζονται σε τομείς όπως:

Ψηφιοποίηση και Τεχνητή Νοημοσύνη

Κυβερνοασφάλεια

Αποθήκευση ενέργειας

Προσαρμογή των δικτύων σε πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων και της ετοιμότητας σε περιπτώσεις κρίσεων.

Η GO15 εκπροσωπεί τα μέλη της σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς, όπως η ENTSO-E, η International Energy Agency και το International Energy Council. Κατά την επόμενη ετήσια συνάντηση της, θα υποδεχθεί επίσημα τον ΑΔΜΗΕ ως νέο μέλος.