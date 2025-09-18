Καμπανάκι για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), επισημαίνοντας ότι τα υφιστάμενα κοιτάσματα εξαντλούνται ταχύτερα απ’ όσο είχε εκτιμηθεί. Η προειδοποίηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική σημασία των υποθαλάσσιων blocks νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, που βρέθηκαν πρόσφατα στο επίκεντρο διεθνούς διαγωνισμού.

Ο επικεφαλής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, τόνισε ότι η βιομηχανία «πρέπει να τρέχει πολύ πιο γρήγορα μόνο και μόνο για να παραμένει στο ίδιο σημείο». Σύμφωνα με τη μελέτη, έως το 2050 θα χρειαστεί να προστεθούν 45 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και σχεδόν 2.000 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από νέα κοιτάσματα, παρά τις ετήσιες δαπάνες 500 δισ. δολαρίων για συντήρηση.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τον παράγοντα χρόνου: απαιτούνται κατά μέσο όρο 20 χρόνια από την έρευνα έως την πρώτη παραγωγή, με μια δεκαετία για τον εντοπισμό κοιτασμάτων και άλλη μία για τις εγκρίσεις και τις υποδομές. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο ενός «ενεργειακού κενού» στα επόμενα χρόνια, καθώς η ζήτηση ενδέχεται να παραμείνει ισχυρή παρά τις πολιτικές πράσινης μετάβασης.

Το σήμα του IEA συνδέεται άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα. Στον πρόσφατο διαγωνισμό για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την Chevron σε κοινοπραξία με τη HELLENiQ Energy, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική και επενδυτική βαρύτητα των projects.

Η συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας προσδίδει διπλωματικό εκτόπισμα στην Αθήνα, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, η ΕΕ αναζητά νέες πηγές εφοδιασμού, με τα υπεράκτια κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας να μειώνονται έως και 15% ετησίως.

Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί η ευκαιρία, η Ελλάδα χρειάζεται:

Σταθερό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο .

. Ταχεία αδειοδότηση για περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες.

για περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες. Υποδομές εμπορίας και εξαγωγής, ώστε το αέριο να διοχετευθεί στην ΕΕ.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ο διαγωνισμός δεν αλλάζει τις ισορροπίες της αγοράς. Εάν, όμως, υπάρξει εμπορική ανακάλυψη και ληφθεί τελική επενδυτική απόφαση (FID) μέσα στην επόμενη δεκαετία, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα «παράθυρο ασφάλειας εφοδιασμού» για τις επόμενες δεκαετίες.

Capital.gr