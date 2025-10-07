Η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια πρόκληση, με τις επιχειρήσεις να στρέφονται στην ευέλικτη εργασία (gig work) για να καλύψουν ανάγκες. Στην Ελλάδα, η νέα πλατφόρμα Gigpossible συνδέει εταιρείες με εργαζόμενους που αναζητούν προσωρινή και ευέλικτη απασχόληση.

Όπως αναφέρει ο CEO και συνιδρυτής Λάζαρος Θωμάς, η ιδέα γεννήθηκε στη Ρόδο, όταν οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονταν για έλλειψη προσωπικού, ενώ πολλοί νέοι ζητούσαν περισσότερη ευελιξία και ισορροπία στην καθημερινότητά τους.

Η Gigpossible, που ιδρύθηκε από τους Λάζαρο Θωμά, Γιάννη Θωμά, David Hamlyn και Γωγώ Κετσετζή, ξεκίνησε πιλοτικά μέσω WhatsApp και εξελίχθηκε σε πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα. Οι εργοδότες μπορούν να δημοσιεύουν θέσεις, να επιλέγουν από προ-αξιολογημένα προφίλ και να ολοκληρώνουν πρόσληψη και πληρωμή μέσα από το ίδιο περιβάλλον.

Η πλατφόρμα αριθμεί ήδη 1.000 χρήστες και δεκάδες επιχειρήσεις, κυρίως στη φιλοξενία και την εστίαση, ενώ επεκτείνεται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, συνέδρια και κατασκευές. Ξεκινώντας από τη Ρόδο, προχωρά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο πανελλαδική κάλυψη και μελλοντικά επέκταση στα Βαλκάνια.

Η χρέωση αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, με μικρό πάγιο για τις μικρότερες εταιρείες και εργαλεία analytics και insights που βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση του προσωπικού. Παράλληλα, η συμβολή της Ένωσης Ξενοδόχων βοήθησε να σχεδιαστούν λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Με σύστημα αξιολόγησης και badges για συνέπεια, καθώς και κυρώσεις για απουσίες, η Gigpossible στοχεύει όχι μόνο σε εμπορική ανάπτυξη, αλλά και σε κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας σε εργαζόμενους τη δυνατότητα για επιπλέον εισόδημα και στήριξη σπουδών ή εξόδων.

Capital.gr/Forbes.gr