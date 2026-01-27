Αύξηση 45% κατέγραψε το 2025 η επενδυτική δραστηριότητα του Theti Club, με τις συνολικές επενδύσεις σε startups να ανέρχονται σε €1,1 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως βασικού παίκτη στο ελληνικό και περιφερειακό τεχνολογικό οικοσύστημα.

Το Theti Club συμπλήρωσε τον Οκτώβριο του 2025 τρία χρόνια ενεργούς παρουσίας, σε ένα οικοσύστημα που έως πρόσφατα δεν διέθετε δομημένη κοινότητα επιχειρηματικών αγγέλων. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνέβαλε ουσιαστικά στην αλλαγή αυτής της εικόνας και, έως το τέλος του έτους, αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη κοινότητα επενδυτών τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως επισημαίνει ο Ραφαήλ Κοντός, ιδρυτής και Managing Director του Theti Club, το δίκτυο αριθμεί πλέον πάνω από 140 angel investors, family offices και εταιρικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Quest, Qualco και Lamda Development, γεγονός που –όπως αναφέρει– έχει καταστήσει την Ελλάδα παράδειγμα περιφερειακού ηγέτη σε έναν τομέα όπου στο παρελθόν υστερούσε.

Οι startups του 2025

Οι επενδύσεις του 2025 κατευθύνθηκαν στις Perceptual Robotics, Genie Fertility, Rankbee, EdenCore, Mood και BolsterUp. Συνολικά, οι συγκεκριμένες startups έχουν αντλήσει περίπου €6 εκατ. από συν-επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BrookStreet Equity Partners, Susten, L-Stone Capital, Uni.Fund, 33East και Entrepreneurs First.

Παράλληλα, δύο εταιρείες του χαρτοφυλακίου από το 2024, η Mobito και η Protio, εξασφάλισαν δεύτερους θεσμικούς γύρους χρηματοδότησης €1 εκατ. η καθεμία, ενισχύοντας το αποτύπωμα των ελληνικών τεχνολογικών startups. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο του Theti Club περιλαμβάνει 18 εταιρείες.

Στροφή στη διεθνή εξωστρέφεια

Κατά το 2025, το 50% του deal flow προήλθε από εταιρείες εκτός Ελλάδας, στοιχείο που αντανακλά τη στρατηγική του Club για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και επέκταση σε αγορές όπως η Ελβετία, το Λονδίνο και οι χώρες της Βαλτικής.

Την ίδια περίοδο, το Theti Club διεύρυνε το πρόγραμμα εκδηλώσεών του με Investor Meetings, Mastery Forums, Private Dinners και εποχικές δράσεις, με στόχο τη βελτίωση του deal flow, την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και την προώθηση της συνεχούς μάθησης.

«Στο Theti Club εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογική επιτάχυνση εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που συχνά δυσκολευόμαστε να την κατανοήσουμε πλήρως. Αυτός ο πρωτοφανής ρυθμός ανοίγει νέες, απεριόριστες δυνατότητες για την ανθρωπότητα, δημιουργώντας παράλληλα ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου επιβιώνουν και εξελίσσονται όσοι προσαρμόζονται», σημειώνει ο Ραφαήλ Κοντός, προσθέτοντας: «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήσαμε μια κοινότητα ανθρώπων με κοινό πάθος για τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα. Έναν χώρο όπου μπορούμε να συνδεθούμε, να επενδύσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να εξερευνήσουμε νέες τεχνολογικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες — όλα αυτά στην Ελλάδα».

Τι είναι το Theti Club

Το Theti Club αποτελεί την πρώτη Ομάδα Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Ελλάδα με εστίαση στη στήριξη τεχνολογικών startups. Συγκεντρώνει καταξιωμένους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, στελέχη ανώτατης διοίκησης, καθώς και εταιρικούς επενδυτές και family offices, συνδυάζοντας χρηματοδότηση με στρατηγική τεχνογνωσία.

Οι επενδύσεις αφορούν startups Pre-Seed και Seed, με ποσά από €50.000 έως €1 εκατ., και εστιάζουν σε τομείς όπως Fintech, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Cleantech, Space & Aviation, Industry 4.0 και Deeptech.

Capital.gr/Forbes