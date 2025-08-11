Καμία είδηση δεν θα μπορούσε να αιφνιδιάσει και να συγκλονίσει περισσότερο την ελληνική κοινή γνώμη από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, ενός νέου ανθρώπου, μιας νεαρής γυναίκας μόλις 34 ετών.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν σήμερα το μεσημέρι, στις 13:00, το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Η Λένα Σαμαρά ήταν βεβαίως η πρωτότοκη κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Στο άκουσμα της είδησης, όμως, τίποτε άλλο δεν είχε σημασία παρά μόνο η απώλεια, η ενστικτώδης αντίδραση του καθαρού σοκ. Ασχέτως εάν η Λένα Σαμαρά ήταν εμμέσως διάσημη και ταυτόχρονα σχεδόν άγνωστη ευρύτερα και από δική της επιλογή, η σκέψη όλων πήγε αυτομάτως στην απροσμέτρητη οδύνη των οικείων της. Αυτούς που αναγκάζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους εφεξής χωρίς την ευγενή και διακριτική παρουσία της.

Ελάχιστες φωτογραφίες εντοπίστηκαν στα αρχεία των ΜΜΕ, σχεδόν όλες οικογενειακές – και σε όλες εκείνη φαίνεται χαρούμενη, αισιόδοξη, θετική, ένα χαμόγελο ολόκληρο το πρόσωπό της. Και ακόμη λιγότερες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν μέσα στην πίεση να συναρμολογηθεί όπως-όπως το προφίλ της από οτιδήποτε είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Γεννήθηκε το 1991 έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονέων της τον Μάιο του 1990 στην Πύλο. Υπήρξε μαθήτρια του Κολλεγίου Αθηνών ως το 2008, φοιτώντας στο πλέον φημισμένο ιδιωτικό σχολείο της Ελλάδας, έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με το οποίο η οικογένειά της έχει στενούς και μακροχρόνιους δεσμούς.

Οπως ήταν μάλλον αυτονόητο, η Ελένη-Δανάη Σαμαρά συνέχισε την παράδοση του πατέρα της Αντώνη και του θείου της, του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Σαμαρά, οι οποίοι αποφοίτησαν επίσης από το Κολλέγιο – με τον δεύτερο να έχει διατελέσει επιπλέον πρόεδρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Εξάλλου, η Λένα είναι απόγονος της Πηνελόπης, συζύγου του ιδρυτή του Κολλεγίου, Στέφανου Δέλτα, και θυγατέρας του Εμμανουήλ Μπενάκη. Βαριά γονίδια, βαρύ επώνυμο – ακόμη και βαρύ όνομα εφόσον βαπτίστηκε Ελένη εις μνήμην της μητέρας του Αντώνη Σαμαρά, Ελένης Ζάννα.

Μετά το Κολλέγιο, η Λένα πήρε πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το λονδρέζικο πανεπιστήμιο Saint George’s City College το καλοκαίρι του 2015, όταν ο πατέρας της δεν ήταν πια πρωθυπουργός, ούτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μια εξέλιξη που ενδεχομένως μείωσε κάπως το βάρος της ασφυκτικής δημοσιότητας από τους ώμους της.

Η ίδια είχε ακολουθήσει κάποια από τα βήματα του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική, ίσως από θαυμασμό και περιέργεια, κυρίως κατά τη 10μηνη θητεία του ως υπουργού Πολιτισμού, το 2009. Αλλά για το πώς έζησε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της, η ίδια επέλεξε να αφήσει τα ίχνη των αναμνήσεων μόνο στην οικογένεια και όσους εκείνη εμπιστευόταν. Και έτσι ξαφνικά, απεβίωσε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025.

Ζάλη, διακομιδή στο Σισμανόγλειο, εξετάσεις αίματος και αξονική, παραπομπή στη Νευρολογική του «Ευαγγελισμού» – και τέλος. Μια 34χρονη γυναίκα έπαθε επιληπτική κρίση και ανακοπή.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας κρύβει τη γενικότερη διάχυτη θλίψη της ελληνικής κοινωνίας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά πίσω από μια ουδέτερη, υπηρεσιακή ορολογία: «Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

