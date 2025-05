Το Alpan Group, μέλος του Ομίλου Σφακιανάκη ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη πωλήσεων στην κυπριακή αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων της BYD – του κορυφαίου κατασκευαστή οχημάτων Νέας Ενέργειας (New Energy Vehicles) παγκοσμίως. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου στην πλήρως ανακαινισμένη Πλατεία του Παλαιού ΓΣΠ, σηματοδοτώντας παράλληλα την πρώτη μεγάλη εκδήλωση στον νέο αυτό σύγχρονο πολυχώρο.

Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, πρώτοι, την εντυπωσιακή σειρά των καινοτόμων ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων της BYD. Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό ορόσημο για την κυπριακή αγορά, καθώς η BYD γίνεται η πρώτη μάρκα που διαθέτει στη χώρα μας αποκλειστικά ηλεκτρικά και plug-in hybrid οχήματα, με δέσμευση να προσφέρει καινοτόμες, οικολογικές και προσιτές λύσεις μετακίνησης στους Κύπριους οδηγούς.

Η ΒΥD (Build Your Dreams), παγκοσμίως γνωστή για την πρωτοποριακή της τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μπαταριών ισχύος και την καινοτομία στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με όραμα τη μείωση της θερμοκρασίας της Γης κατά 1°C (‘’Cool the Earth by 1°C’’), κάνει διαθέσιμη στο κοινό την ευρεία γκάμα των ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων της, εφοδιασμένων με προηγμένη τεχνολογία, ελκυστική σχεδίαση και κορυφαία ασφάλεια.

Τα τέσσερα πρώτα μοντέλα της BYD, που διανέμονται στην κυπριακή αγορά από τον Όμιλο Σφακιανάκη μέσω του Alpan Group, είναι το compact μικρομεσαίο BYD ATTO 3 (C-SUV) και τα πολυτελή BYD SEAL (D-Sedan), ΒΥD SEAL U DM-i σε έκδοση plug-in hybrid (PHEV) και BYD SEALION 7 (D-SUV). Αυτά τα οχήματα ενσωματώνουν τις προηγμένες τεχνολογίες της BYD, με χαρακτηριστικά όπως ο ταχύτερος ηλεκτροκινητήρας στον κόσμο σε μαζική παραγωγή (SEALION 7, 23.000 σ.α.λ.), κατασκευή Cell-to-Body για εξαιρετική ακαμψία και ασφάλεια (SEAL και SEALION 7), και αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων με γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης και πλήρη φόρτιση (SEAL U DM-i).

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στο πλαίσιο μιας πολυαναμενόμενης και υψηλών προδιαγραφών παρουσίασης, σηματοδοτώντας το εντυπωσιακό ντεμπούτο της BYD με μια εκδήλωση που συνδύασε τεχνολογία, πολυτέλεια και μοναδική ατμόσφαιρα. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών υπουργοί, ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, δήμαρχοι, βουλευτές και διακεκριμένα πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την τεχνολογική υπεροχή και την απαράμιλλη πολυτέλεια των οχημάτων. Το κοινό απόλαυσε μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας και ανέδειξαν τον premium χαρακτήρα της εκδήλωσης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το ρομπότ της BYD, το οποίο ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους με τη διαδραστική του παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η δημοσιογράφος και Master of Ceremony, κα Εύη Φραγκάκη καλωσόρισε τους καλεσμένους και μίλησε για τη στρατηγική βιωσιμότητας της ΒΥD και του Alpan Group. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη και του Alpan Group, κος Σταύρος Π. Τάκη, παρουσίασε τη στρατηγική του Ομίλου και το όραμα της επόμενης ημέρας, σηματοδοτώντας το νέο κεφάλαιο μίας μακροχρόνιας και δυναμικής πορείας του Alpan Group στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κος Σταύρος Τάκη απηύθυνε έναν θερμό χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της BYD στην Κύπρο και το όραμα για ένα πιο πράσινο, βιώσιμο μέλλον στις μετακινήσεις. Η έναρξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας της BYD στην Κύπρο περιλαμβάνει τη λειτουργία δύο υπερσύγχρονων εκθεσιακών χώρων σε Λευκωσία και Λεμεσό, καθώς και επαρκές απόθεμα ετοιμοπαράδοτων οχημάτων, για άμεση παράδοση στους πρώτους πελάτες.

Ο κος Σταύρος Π. Τάκη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη και του Alpan Group ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τον Όμιλο Σφακιανάκη και το Alpan Group, αλλά και για την Κύπρο. Η απόφαση μας να εκπροσωπήσουμε την BYD στην κυπριακή αγορά, εκφράζει την έμπρακτη δέσμευσή μας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Όραμά μας είναι ένα ισχυρό οικοσύστημα, με αυτοκίνητα Νέας Ενέργειας, υποδομές φόρτισης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λύσεις έξυπνων δικτύων. Φιλοδοξούμε να δούμε την Κύπρο να μεταμορφώνεται σε ένα υπόδειγμα τεχνολογικής προόδου, βιωσιμότητας και οικολογικής συνείδησης.»

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Η άφιξή μας στην Κύπρο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα καθώς συνεχίζουμε να επεκτεινόμαστε στην Ευρώπη – ένα βασικό στοιχείο του σχεδίου μας για την υλοποίηση πραγματικής αλλαγής στην κινητικότητα. Με την πρόσφατη ανακοίνωση της δημιουργίας νέας ευρωπαϊκής έδρας και κέντρου Έρευνας και Εξέλιξης στην Ουγγαρία, δεσμευόμαστε πλήρως να κάνουμε τις βιώσιμες τεχνολογίες μας διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους καταναλωτές – και αυτό σημαίνει όχι μόνο τη σημερινή μας γκάμα προηγμένων ηλεκτρικών οχημάτων και το έξυπνο υβριδικό Seal U DM-i, αλλά και, στο μέλλον, καινοτομίες όπως η υπερταχεία φόρτιση (Flash Charging) 1000kW και η Super e-Platform. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αγαπούν την τεχνολογία και είμαστε βέβαιοι ότι η ικανότητα της BYD να προσφέρει αυτά τα συναρπαστικά χαρακτηριστικά σε μοντέλα προσβάσιμα σε όλους θα έχει μεγάλη απήχηση στην Κύπρο.»

Η BYD κάνει δυναμική είσοδο στην κυπριακή αγορά, φέρνοντας ένα νέο πρότυπο βιώσιμης μετακίνησης, με ποιότητα, καινοτομία και περιβαλλοντική συνείδηση.