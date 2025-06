Η EY Κύπρου ανακοίνωσε την ενίσχυση της ηγετικής της ομάδας με την προσθήκη τεσσάρων νέων Συνεταίρων.

Οι τέσσερις νέοι Συνέταιροι είναι:

Αντώνης Καραολής, Συνέταιρος, Corporate, Commercial and Digital Law

Ελένη Παπαχριστοδούλου, Συνέταιρος, International Tax and Transaction Services

Παντελής Παύλου, Συνέταιρος, Financial Accounting Advisory Services

Ρηγίνος Πολυδεύκης, Συνέταιρος, Immigration Services, People Advisory Services

Σχολιάζοντας την προαγωγή των νέων Συνεταίρων, ο κ. Ronald Attard, Country Managing Partner της EY Κύπρου, δήλωσε: «Σε αυτή τη δυναμική εποχή, η ηγετική μας ομάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών μας και στην περαιτέρω προώθηση του οργανισμού μας. Συγχαίρουμε τους τέσσερις νέους μας Συνεταίρους και ανυπομονούμε να τους δούμε να δημιουργούν νέα αξία για την EY, τους ανθρώπους μας και τους πελάτες μας!»

Βιογραφικά Νέων Συνεταίρων

Αντώνης Καραολής



Ο Αντώνης είναι Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικού, Εμπορικού και Ψηφιακού Δικαίου της EY Law | Koukounis, Karaolis LLC. Εντάχθηκε στo EY Law Κύπρου το 2021, φέρνοντας μαζί του εμπειρία άνω της δεκαετίας από εγνωσμένου κύρους δικηγορικό της Λευκωσίας. Με εξειδίκευση στο εταιρικό, ψηφιακό, τεχνολογικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, καθώς και στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Αντώνης έχει συμβουλεύσει πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ακίνητα, η κατασκευαστική βιομηχανία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η ναυτιλία και η αεροπορία. Διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στο Κυπριακό εταιρικό δίκαιο και στην εταιρική διακυβέρνηση, παρέχοντας τακτικά υποστήριξη σε σύνθετα νομικά ζητήματα, όπως αναδιαρθρώσεις εταιρειών, συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και διασυνοριακές αναδιοργανώσεις. Ο Αντώνης είναι δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2011 και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρειών του ΠΔΣ, συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη της εταιρικής νομικής πρακτικής στην Κύπρο.

Ελένη Παπαχριστοδούλου



Η Ελένη εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΥ Κύπρου το 2009 και διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε θέματα φορολογίας εταιρειών στην Κύπρο. Η Ελένη είναι μέλος του τμήματος Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Συναλλαγών και ειδικεύεται σε διεθνείς φορολογικές υπηρεσίες και φορολογικές υπηρεσίες συναλλαγών. Η Ελένη συμμετείχε σε πολυάριθμα διασυνοριακά έργα φορολογικών συμβουλών για ένα ευρύ φάσμα πελατών, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις της Κύπρου με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής αποτελεσματικότητας των πολυεθνικών δραστηριοτήτων. Η εξειδίκευσή της επεκτείνεται επίσης στην εφαρμογή των κανόνων όσον αφορά τον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή (Pillar Two rules), όπου έχει συνεργαστεί με πολυεθνικούς ομίλους για να βελτιώσει τις φορολογικές τους στρατηγικές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Η Ελένη είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Institute of Certified Public Accountants in Cyprus (ICPAC). Έχει επίσης αποκτήσει το Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) από το Chartered Institute of Taxation.

Παντελής Παύλου



Ο Παντελής επανεντάχθηκε στην EY Κύπρου στα τέλη του 2021 στο Τμήμα FAAS (Financial Accounting Advisory Services) με έμφαση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και εταιρικές αναφορές. Επιπλέον υποστηρίζει τις ομάδες ελέγχου σε τεχνικά θέματα, κυρίως σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS Accounting Standards), ενώ ηγείται έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση των εταιρικών αναφορών, καθώς και της ενσωμάτωσης αναφορών βιωσιμότητας για τους πελάτες της ΕΥ. Ο Παντελής είναι ενεργό μέλος διεθνών ομάδων εμπειρογνωμόνων του παγκόσμιου δικτύου της EY, ενώ διατηρεί θέση στον οργανισμό Accountancy Europe και είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Πριν την επιστροφή του στην Κύπρο, συμμετείχε στη χάραξη πολιτικής και προτύπων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και εργάστηκε σε ηγετικές θέσεις σε ομάδες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης διαχείρισης κινδύνων σε πολυεθνικούς οργανισμούς με βάση το Βέλγιο. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Δημόσια και Επιχειρηματική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φέρει τους επαγγελματικούς τίτλους FCA (Fellow Chartered Accountant) και BFP (Business Finance Professional). Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και του ΣΕΛΚ.

Ρηγίνος Πολυδεύκης



Ο Ρηγίνος εντάχθηκε στο Φορολογικό Τμήμα της EY Κύπρου το 2018 ως Διευθυντής, έπειτα από έντεκα χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ειδικεύεται σε ζητήματα μετανάστευσης, με εις βάθος γνώση της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα. Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πληθώρα επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των τομέων της φαρμακευτικής, της ενέργειας (πετρέλαιο & φυσικό αέριο) και της τεχνολογίας. Είναι κάτοχος πτυχίου στην Ιστορία και Αρχαιολογία, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Σύγχρονη και Νεότερη Ιστορία, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.