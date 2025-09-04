Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε τη Δήλωση Πολιτικής ΔΠ-03-2025 για τα τέλη που θα καταβάλλουν οι χρηματοοικονομικές οντότητες που υπάγονται στον κανονισμό DORA (Digital Operational Resilience Act).

Σύμφωνα με την απόφαση, το ετήσιο τέλος εποπτείας θα κυμαίνεται από €2.000 έως €20.000, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε οντότητας, ενώ το τέλος αξιολόγησης για τις Δοκιμές Παρείσδυσης Βάσει Απειλών (TLPT) καθορίστηκε στα €20.000.

Τα τέλη διαμορφώθηκαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης (ΕΔ-01-2025), με σημαντικές αλλαγές όπως η μείωση των ετήσιων τελών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και η μείωση του τέλους TLPT.

Διαδικασία πληρωμής για το 2025

Για το 2025, οι οντότητες που υπάγονται στο DORA θα πρέπει να:

Υποβάλουν Δήλωση Κατηγορίας μεταξύ 2–31 Οκτωβρίου 2025, με στοιχεία για εργαζόμενους, κύκλο εργασιών και ισολογισμό. Καταβάλουν το ετήσιο τέλος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, υπολογισμένο αναλογικά για την περίοδο από 15 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου.

Στόχος: Μείωση εξάρτησης από το κράτος

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι ο Κανονισμός DORA επηρεάζει τις εθνικές εποπτικές αρχές πέρα από την εποπτεία, και ότι για την εκπλήρωση των αυξανόμενων υποχρεώσεων απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση.

Όπως σημείωσε, τα τέλη «ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια αναλογικότητας του DORA» και τον στόχο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση της εξάρτησης της ΕΚΚ από τη δημόσια χρηματοδότηση, ενισχύοντας την ανεξαρτησία της και την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς.