Από τον Οκτώβριο 2025 τίθεται σε ισχύ σε όλες τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στη ζώνη του SEPA η νέα υπηρεσία Verification of Payee (VoP) – «Επαλήθευση Δικαιούχου», με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η υπηρεσία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ενοποίησης πληρωμών, επιβάλλοντας στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) να ελέγχουν την αντιστοιχία μεταξύ του ονόματος του δικαιούχου και του IBAN πριν την εκτέλεση μιας μεταφοράς χρημάτων. Με τον τρόπο αυτό, πολίτες και επιχειρήσεις θα γνωρίζουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι το έμβασμα κατευθύνεται στον σωστό παραλήπτη.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Κατά την εντολή μεταφοράς μέσω internet ή mobile banking, η υπηρεσία VoP συγκρίνει το δηλωθέν όνομα με τα στοιχεία της τράπεζας του δικαιούχου. Τα πιθανά αποτελέσματα είναι:

Πλήρης αντιστοιχία (Match): η πληρωμή εκτελείται κανονικά.

η πληρωμή εκτελείται κανονικά. Μερική αντιστοιχία (Close Match): ο πελάτης λαμβάνει προειδοποίηση για πιθανό λάθος (π.χ. ορθογραφικό).

ο πελάτης λαμβάνει προειδοποίηση για πιθανό λάθος (π.χ. ορθογραφικό). Μη αντιστοιχία (No Match): προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο λανθασμένου παραλήπτη.

προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο λανθασμένου παραλήπτη. Αντιστοιχία μη εφικτή (VoP Not Possible): τεχνικό πρόβλημα ή μη ενεργός λογαριασμός.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα και θα παρέχεται δωρεάν τόσο για συνήθεις όσο και για άμεσες πληρωμές σε ευρώ.

Οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Η εφαρμογή του VoP μειώνει τον κίνδυνο λαθών που προκαλούν καθυστερήσεις ή απώλεια χρημάτων και προσφέρει προστασία από απάτες μέσω παραπλανητικών στοιχείων. Οι τράπεζες στην Κύπρο προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές ώστε η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη εντός Οκτωβρίου 2025.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC), το οποίο παρείχε οδηγίες και ενημερωτικό υλικό προς τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές.