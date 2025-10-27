Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2025 – Καινοτομία, τεχνολογία και στρατηγικές συνεργασίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του Athens Innovation Forum 2025 της Mastercard, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας ηγετικά στελέχη από τον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κλάδο, θεσμικούς εκπροσώπους και υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. Περισσότερο από μια ετήσια συνάντηση, το Forum λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από το μέλλον των πληρωμών και της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα.

Με κεντρικό μήνυμα “Innovating the Future Together”, η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στον χώρο Πειραιώς 260, σε ένα σύγχρονο, tech-edge σκηνικό που ανέδειξε τον πυρήνα της φιλοσοφίας της Mastercard – την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Natalia Lechmanova, Senior Vice President & Chief Economist Europe της Mastercard

Η ατζέντα του Forum εστίασε στους παράγοντες που επαναπροσδιορίζουν το παγκόσμιο και εγχώριο οικοσύστημα πληρωμών: τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος, την ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και τις στρατηγικές συνεργασίες που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του εμπορίου. Μέσα από δυναμικές ομιλίες και συζητήσεις υψηλού επιπέδου, το Forum έφερε στο προσκήνιο νέες προοπτικές για το πώς η τεχνολογία και η συνεργασία διαμορφώνουν το μέλλον μιας ανθεκτικής και βιώσιμης ψηφιακής οικονομίας.

Η πρώτη θεματική ενότητα του Forum επικεντρώθηκε στις προοπτικές της οικονομίας και στον μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος. Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, άνοιξε τις εργασίες του Forum, παρουσιάζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για το 2026, με έμφαση στην ασφάλεια, τα οφέλη για τους καταναλωτές και κατόχους καρτών Mastercard, την αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη και τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας στο μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Natalia Lechmanova, Senior Vice President & Chief Economist Europe της Mastercard, η οποία ανέδειξε μια ολοκληρωμένη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από το πρίσμα του καταναλωτή, επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με ψηφιακές συναλλαγές μικρής αξίας και επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε εμπειρίες. Τη μακροοικονομική ανάλυση συμπλήρωσε ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, παρουσιάζοντας τις διαρθρωτικές προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στη δυναμική των ψηφιακών συναλλαγών.

(από αριστέρα προς τα δεξιά): Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Γιάννης Γραμματικός, General Manager της Τράπεζας Πειραιώς, Δημήτρης Πλέσσας, Assistant General Manager, Cards & Digital Business της Εθνικής Τράπεζας, Γιάννης Σεραφειμίδης, Chief Retail Growth Officer της Eurobank, Γιάννος Ιωαννίδης, Chief Retail Products Officer της Alpha Bank

Από τον τραπεζικό κλάδο, εκπρόσωποι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών — ο Δημήτρης Πλέσσας, Assistant General Manager, Cards & Digital Business της Εθνικής Τράπεζας, ο Γιάννης Γραμματικός, General Manager της Τράπεζας Πειραιώς, ο Γιάννος Ιωαννίδης, Chief Retail Products Officer της Alpha Bank, και ο Γιάννης Σεραφειμίδης, Chief Retail Growth Officer της Eurobank — ανέλυσαν τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του banking. Με έμφαση στις κανονιστικές εξελίξεις, τις στρατηγικές συνεργασίες με fintechs και την ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν μια τραπεζική αγορά σε μετασχηματισμό, που επενδύει στην εμπιστοσύνη, την καινοτομία και την εμπειρία του πελάτη.

Η ενότητα της Καινοτομίας άνοιξε με fireside συζήτηση ανάμεσα στον Peter Bakenecker, President, Central Europe Division της Mastercard, και τον Dariusz Mazurkiewicz, CEO του BLIK — της κορυφαίας πλατφόρμας mobile πληρωμών στην Πολωνία. Οι δύο ομιλητές παρουσίασαν τη στρατηγική συνεργασία Mastercard–BLIK, που στοχεύει στην επιτάχυνση των ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη μέσα από ασφαλείς, διαλειτουργικές και πιο προσιτές λύσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, η Nina Schick, διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, ανέλυσε τον ρόλο της γενετικής AI στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού και κοινωνικού μετασχηματισμού, ενώ ο Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments Lead Mastercard Europe, παρουσίασε την επόμενη γενιά “agentic payments” και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το μέλλον του εμπορίου.Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Jessica Claar, Senior Vice President, Marketing & Communications Mastercard Central Europe, η οποία εστίασε στη δύναμη της AI στο σύγχρονο marketing και στις δυνατότητες που προσφέρει για πιο προσωποποιημένη και ουσιαστική επικοινωνία με τον καταναλωτή.

Η τρίτη θεματική του Forum εστίασε στη δύναμη των συνεργασιών και στην εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της καινοτομίας. Ο Michele Centemero, Executive Vice President, Mastercard Europe, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Mastercard αξιοποιεί το δίκτυο συνεργασιών και τις στρατηγικές επενδύσεις της για να ενισχύσει την ασφάλεια του ψηφιακού οικοσυστήματος, τονίζοντας ότι το cybersecurity αποτελεί βασική προτεραιότητα και πεδίο συνεχούς επένδυσης για την εταιρεία.

Ακολούθησε η ενότητα για το μέλλον του λιανεμπορίου, όπου η Agnieszka Śpionek, Principal, Mastercard Advisors & Consulting Services, παρουσίασε ευρήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της νέας γενιάς καταναλωτών και τον τρόπο που οι αξίες και οι προσδοκίες τους επηρεάζουν τις αγορές. Στη συνέχεια, στη σκηνή την πλαισίωσε ο Γιάννης Καραγιαννάκης, CEO της Κωτσόβολος, με τους δύο ομιλητές να συζητούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου και τη στρατηγική συνεργασία της Κωτσόβολος με τη Mastercard. Ο κ. Καραγιαννάκης τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας και των δεδομένων για την ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και τη διατήρηση του loyalty των καταναλωτών μέσα από εξατομικευμένες εμπειρίες.

Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Το Forum ολοκληρώθηκε με μια εμπνευσμένη συζήτηση ανάμεσα στη Λουκία Χωραφά, Marketing & Communications Director της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, και τον Mika Häkkinen, δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1 και οδηγό της McLaren, με θέμα την ηγεσία, τη συνεργασία και τη συνεχή εξέλιξη. Η παρουσία του ανέδειξε τη συνεργασία της Mastercard με τη McLaren Racing και τη δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί εμπειρίες που εμπνέουν και ενώνουν τους ανθρώπους.

O Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το Athens Innovation Forum έχει εξελιχθεί σε θεσμό που κάθε χρόνο αναδεικνύει τους παράγοντες που μετασχηματίζουν το οικοσύστημα πληρωμών. Φέτος, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων ομιλητών, αναδείχθηκε πώς η τεχνολογία και οι συνεργασίες διαμορφώνουν νέες δυνατότητες για επιχειρήσεις και καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα. Η Mastercard βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πορείας, επενδύοντας σε λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, απλοποιούν την εμπειρία και επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια πιο ανοιχτή και διασυνδεδεμένη οικονομία.»