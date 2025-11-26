Η Eurobank Limited αναβαθμίστηκε από τον Fitch Ratings στη βαθμίδα «BBB» από «BBB-», με τις προοπτικές να παραμένουν σταθερές. Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) της τράπεζας σε «bbb» από «bbb-».

Σύμφωνα με τον Fitch, η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος της Κύπρου σε «bbb», αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης, της μείωσης της ανεργίας και της απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα, που ενισχύουν τις προοπτικές των κυπριακών τραπεζών.

Ενισχυμένο επιχειρηματικό προφίλ μετά τις εξαγορές

Ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη το ενισχυμένο επιχειρηματικό προφίλ της Eurobank Ltd μετά:

τη συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd ,

με την , την εξαγορά της ασφαλιστικής CNP Assurances SA,

με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων σε ασφάλειες, εταιρική και ιδιωτική τραπεζική, καθώς και ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στην Κύπρο.

Ο Fitch επισημαίνει ότι η τράπεζα διαθέτει ισχυρή ανταγωνιστική θέση, σταθερή χρηματοδότηση που βασίζεται σε καταθέσεις και υψηλή ρευστότητα.

Θετικές προοπτικές κερδοφορίας και ποιότητας ενεργητικού

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει:

υγιείς προοπτικές κερδοφορίας σε περιβάλλον θετικών επιτοκίων,

σε περιβάλλον θετικών επιτοκίων, κεφαλαιακή επάρκεια άνω του μέσου όρου ,

, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Επιπλέον, η Eurobank Ltd βαθμολογείται μία βαθμίδα πάνω από τη μητρική Eurobank S.A., λόγω του περιορισμένου κινδύνου μετάδοσης σε περίπτωση επιδείνωσης του πιστωτικού προφίλ της μητρικής.

Σταθερό οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο

Ο Fitch αναμένει ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, η χαμηλή ανεργία και η σταθερή επίδοση βασικών κλάδων θα στηρίξουν:

νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες,

για τις τράπεζες, σταθερή ποιότητα ενεργητικού ,

, βιώσιμα υγιή κερδοφορία.

Η συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd ενίσχυσε το εγχώριο franchise και βελτίωσε τη διαφοροποίηση των δανείων, ενώ η εξαγορά των δραστηριοτήτων της CNP αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφοροποίηση εσόδων.

Ισχυρές επιδόσεις και επαρκείς έλεγχοι κινδύνου

Ο οίκος εκτιμά ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και οι έλεγχοι κινδύνου της τράπεζας βρίσκονται σε επίπεδα σύμφωνα με τον τραπεζικό κλάδο.

Τα λειτουργικά κέρδη της Eurobank Ltd υποστηρίχθηκαν από:

υψηλά καθαρά έσοδα από τόκους ,

, ανατιμολογήσεις δανείων ,

, μικρές αντιστροφές απομείωσης.

Τα ισχυρά αυτά έσοδα επέτρεψαν στην τράπεζα να υπερκαλύψει το πληθωριστικό κόστος, σύμφωνα με τον Fitch.