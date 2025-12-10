Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον οργανισμό Diversity Charter Cyprus, με στόχο την προώθηση της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών στον χρηματοοικονομικό κλάδο και στην κοινωνία ευρύτερα. Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών, καθώς και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δρ. Δημήτρης Χατζησοφοκλή, Διευθύνων Σύμβουλος του Centre of Social Innovation, ο Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, Πρόεδρος του CFA Society Cyprus, και η Δρ. Στέλλα Μουρουζίδου-Δάμτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής DEI του Συνδέσμου. Στο περιθώριο της υπογραφής συζητήθηκαν οι προτεραιότητες, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την προώθηση της συμπερίληψης στην Κύπρο.

Ο κ. Κουρούγιαννης τόνισε ότι η συνεργασία αποτελεί «στρατηγική κίνηση» για την ενίσχυση της αποστολής του Συνδέσμου, επισημαίνοντας ότι η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη είναι θεμελιώδεις πυλώνες ενός ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Υπογράμμισε τη δέσμευση του CFA Society Cyprus σε κοινές δράσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που θα ενδυναμώσουν τους σημερινούς και αυριανούς επαγγελματίες του κλάδου.

Η Δρ. Μουρουζίδου-Δάμτσα ανέφερε ότι η συνεργασία αποτελεί «ουσιαστικό βήμα» στη μακροχρόνια προσπάθεια για ένα δικαιότερο και συμπεριληπτικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, σημειώνοντας ότι η συμπερίληψη αποτελεί όχι μόνο ηθική υποχρέωση αλλά και κρίσιμο παράγοντα για καλύτερες αποφάσεις, ισχυρότερες ομάδες και βιώσιμη ανάπτυξη. Τόνισε ότι οι δύο φορείς στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και στην παροχή πρακτικών εργαλείων προς οργανισμούς, ενώ επιδιώκουν να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά επαγγελματιών σε ηγεσία με ανοιχτό μυαλό, σεβασμό και υπευθυνότητα.

Η συνεργασία θα εστιάσει σε εκστρατείες ενημέρωσης, σε εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και στην ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοβουλιών που θα στηρίξουν οργανισμούς στην υιοθέτηση συμπεριληπτικών πρακτικών. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται για προγράμματα με μετρήσιμα αποτελέσματα που θα επηρεάσουν θετικά την εταιρική κουλτούρα, τα πρότυπα διοίκησης και την ανάπτυξη ηγεσίας. Παράλληλα, θα διερευνηθούν τρόποι αξιοποίησης των δικτύων τους για την επίτευξη μεγαλύτερου συλλογικού αντίκτυπου.

Ο CFA Society Cyprus ευχαρίστησε τον οργανισμό Diversity Charter Cyprus, υπογραμμίζοντας ότι η υπογραφή του Μνημονίου αντικατοπτρίζει την κοινή πεποίθηση πως η προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης αποτελεί θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και δίκαιη κοινωνία, με τον χρηματοοικονομικό τομέα να έχει καθοριστικό ρόλο.