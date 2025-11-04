Όταν είναι να κινδυνολογήσουν για τα φτωχαδάκια και τους κυνηγημένους που βρίσκουν καταφύγιο στην Κύπρο, κάποιοι βουλευτές σκίζουν τα ιμάτια τους για τον «θανάσινο κίνδυνο που απειλεί τον κυπριακό ελληνισμό» και την ημικατεχόμενη πατρίδα.

Όταν τους ζητήθηκε από το ΑΚΕΛ να βάλουν 2-3 ασφαλιστικές δικλίδες ώστε οι Αρχές να το σκέφτονται και δεύτερη φορά όταν εγκρίνουν σωρηδόν τις αγορές γης και οικοδομών από υπηκόους τρίτων χωρών, αντί να συζητήσουν τις τροπολογίες και ας τις διαφοροποιούσαν κάπως, ωρύονταν από το βήμα της Βουλής πως το ΑΚΕΛ είναι εγκλωβισμένο σε ιδεολογήματα και αγκυλώσεις και θέλει να πλήξει τις επενδύσεις στη χώρα. Τις πωλήσεις ακινήτων, δηλαδή, σε υπηκόους τρίτων κρατών.

Που αποτελούν σχεδόν το 1/3 των πωλήσεων, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία. Αν αυτό δεν είναι μόνο υποκρισία, είναι και συνειδητή εξυπηρέτηση των γνωστών επαγγελματικών συμφερόντων που εξυπηρετήθηκαν από τις αλήστου μνήμης «επενδύσεις» χιλιάδων πολιτογραφημένων από το παράθυρο.

ΧΡΥΜΑ