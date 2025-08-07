Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2% τον Ιούλιο, φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κοντά στον διακηρυγμένο στόχο της. Ωστόσο, η επίδοση αυτή συγκαλύπτει έντονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, οι οποίες περιπλέκουν τον σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής.

Παρά την επίτευξη του συνολικού στόχου, μόνο η Φινλανδία πληροί επακριβώς το 2%, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά, σε αντίθεση με 14 άλλα κράτη που ξεπερνούν το όριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διατήρησε σταθερά τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου, έπειτα από οκτώ διαδοχικές μειώσεις μέσα σε ένα έτος. Η πρόεδρος της Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλή θέση» και πως «οι προβλέψεις δείχνουν σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο μεσοπρόθεσμα».

Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, κάτι που έχει μειώσει τις προσδοκίες των επενδυτών για νέα παρέμβαση εντός του έτους. Πριν από την επόμενη απόφαση αναμένονται νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς και επικαιροποιημένες προβλέψεις.

Το χάσμα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης αυξήθηκε σε 5,5 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο, έναντι μέσου όρου 3,6 μονάδων από τη δημιουργία του ευρώ μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το υψηλότερο ιστορικά χάσμα καταγράφηκε στις 18,6 μονάδες, κατά την περίοδο κορύφωσης της ενεργειακής κρίσης.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,7%, με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να δηλώνει ότι η ΕΚΤ έχει επιτύχει ισορροπία και να εκφράζει επιφυλάξεις για περαιτέρω μειώσεις. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός είναι στο 2,7%, με τον Jose Luis Escriva να προειδοποιεί για την ανάγκη υπομονής.

Αντίθετα, σε χώρες με χαμηλότερες τιμές, όπως η Γαλλία (0,9%) και η Ιταλία (1,7%), οι κεντρικοί τραπεζίτες υποστηρίζουν τη συνέχιση της χαλάρωσης. Ο Γάλλος διοικητής François Villeroy de Galhau εμφανίστηκε ανοιχτός σε όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ο Fabio Panetta από την Ιταλία δήλωσε ότι ίσως χρειαστεί περαιτέρω χαλάρωση λόγω της ασθενικής ανάπτυξης.

Η ΕΚΤ εκτιμά πως ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2% έως το 2027, αλλά μόνο τρεις χώρες προβλέπεται να επιτύχουν πλήρως αυτόν τον στόχο.

Παράλληλα, οι τιμές των υπηρεσιών αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τον γενικό δείκτη, κυρίως λόγω της αύξησης των μισθών, η οποία κορυφώθηκε πρόσφατα. Η υπέρβαση της αύξησης των τιμών υπηρεσιών έναντι του πληθωρισμού ανέρχεται σε 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Η Λαγκάρντ επισημαίνει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν αβέβαιες. Πιθανοί καθοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη συναλλαγματική ενίσχυση του ευρώ, την εισαγωγή φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες, την πτώση της εξωτερικής ζήτησης και την καταναλωτική επιφυλακτικότητα. Αντίθετα, οι ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με πιέσεις στην παραγωγική ικανότητα, αυξημένες επενδύσεις σε άμυνα και υποδομές, καθώς και με αυξήσεις τιμών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

«Η αποστολή της ΕΚΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», τόνισε η πρόεδρος της Τράπεζας. «Χρειάζεται χρόνος και παρακολούθηση των δεδομένων προτού ληφθούν νέες αποφάσεις».