Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να προχωρήσει στην επόμενη και πιθανότατα τελευταία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα μετέθεσαν τις προβλέψεις τους κατά τρεις μήνες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του Ιουλίου.

Η έρευνα δείχνει ότι το επιτόκιο καταθέσεων αναμένεται να παραμείνει στο 1,75% για διάστημα εννέα έως δέκα μηνών, πριν η ΕΚΤ αλλάξει πορεία και αντιστρέψει τη νομισματική της πολιτική. Η κεντρική τράπεζα διατηρεί στάση αναμονής, προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των εμπορικών δασμών που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Μέχρι τον Δεκέμβριο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διαθέτουν πλήρη εικόνα για την πορεία της οικονομίας στο τρίτο τρίμηνο, ενώ οι νέες προβλέψεις θα προσφέρουν ενδείξεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό έως το 2028. Παρόμοια στάση «αναμονής» τηρεί και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία φέτος δεν έχει προβεί σε νέες κινήσεις.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, με τους αξιωματούχους να εκτιμούν ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις. Οι αγορές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για μείωση τον Σεπτέμβριο, εκτιμώντας πιθανότητες λίγο πάνω από 50% για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος του έτους.

Εάν δεν υπάρξει κίνηση τον Δεκέμβριο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να ερμηνεύσουν την απόφαση ως ένδειξη ότι η ΕΚΤ ολοκλήρωσε τον κύκλο μειώσεων.